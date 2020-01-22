Sistemler çatışması dönemi yaşanıyor

22 Ocak 2020

Şebnem TURHAN

Aclan Acar, “Dünya, medeniyetler çatışmasının yanı sıra sistemler çatışması yaşandığı bir süreçten geçiyor. 2-3 yıllık türbülansa ve yeni dünya düzenine hazır olun” tavsiyesinde bulunuyor. 45 yıllık profesyonel yönetici Aclan Acar, yeni kitabı ‘Tam Zamanı’ ile dönüşümün formülünü veriyor. Dünyanın bir sistemler çatışması yaşadığını kaydeden Acar, önümüzdeki 2-3 yılın türbülansla geçeceğini ve yeni oluşacak düzene şirketlerin şimdiden hazır olması gerektiğini vurguladı.

Yöneticilikte 45 yıl geride kalmış, artık bu birikimini topluma aktarma zamanı. Duayen iş insanlarından Aclan Acar, ‘Tam Zamanı’ adlı kitabıyla 45 yıllık yönetim ve değişim formüllerini paylaşmayı hedefliyor. Acar, dünyanın medeniyetler çatışmasının yanı sıra sistemler çatışmasının yaşandığı bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şirketlerin yeni dünyaya hazır olması gerektiğini belirtti.

Acar ile bu akşam tanıtımını yapacağı yeni kitabını konuştuk. Tüm hayatı boyunca eğitim ve eğitime desteğin hep birinci konusu olduğunu kaydeden Acar, bunun yanı sıra şu dönemde mentorluk, danışma kurulu üyeliği gibi sorumluluklarla topluma katkı sağlamayı çalıştığını söyledi. Acar, kitabın hep hayali olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “İş hayatında 45 yıl bitti, uzunca bir süre onun bilgi birikimini nasıl değer katacak hale getirebilirim diye arayışım vardı. Gazeteci olmasam da iyi bir arşivciyim. Kitapta şunu amaçladım, Türkiye’nin ve dünyanın son 50 yılı nasıl bir değişim getirdi. Cumhuriyet döneminde bankalarını ele aldım. Sonra Garanti Bankası’ndan Bank Ekspres, Osmanlı Bankası, Tansaş, Garanti Emeklilik, Doğuş Otomotiv gibi şirketlerde dönüşüm süreçlerini yazdım. Biraz da geleceğe dönük sinyaller var. Her şeyi kestirmeniz mümkün değil ama geleceği de görmek bazı verilere bakarak mümkün.”

Türbülanstan çıkış yolu

Dünyanın farklı bir döneme girdiğini, küreselleşme akımının ciddi bir dirençle karşı karşıya ve sorgulanır hale geldiğini kaydeden Acar, şunları söyledi: “ABD’de Trump, İngiltere’de Boris Johnson gibi liderlerin ortaya çıktığı, batı dünyasıyla kapitalist sistemin eşiği olan yapılarda muhafazakar içe kapalı bir süreç yaşanıyor. Çin gibi Kore gibi ülkelerde de devlet kapitalizmi diye yeni kavram çıktı. Aslında öyle dönemdeyiz ki medeniyetler çatışmasının yanı sıra sistemler çatışması da var. Hangi sistem galip gelecek korumacı sistemler mi yoksa açık liberal sistemler mi? Liderler dünyanın refahının yukarı çekildiği, bölgesel sorunlara ortak çözüm bulunulduğu sistemi mi tercih edecek.”

Acar, duvar örmeyi çözüm gören liderlerle önümüzdeki 3-5 yıllık zaman diliminde türbülans ortamının devam edeceğine dikkat çekerek, bu geçiş döneminde de kartların yeniden dağılacağını ve yeni bir stratejik denge oluşacağını dile getirdi. Acar, şunları söyledi: “O yüzden kitabın ismini ‘Tam Zamanı’ koydum. Tam zamanından kastım bu şirketler dünyası için yeni döneme hazırlanabilmek bu dönemi geçebilmek için yapılması gerekenler var. Her şey normalmiş gibi hayatınızı sürdüremezsiniz.”