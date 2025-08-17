Sivas bıçağı için 36 bin koçboynuzu kurutuluyor

Tarihi oldukça eskilere dayanan ve geleneksel yöntemlerle imal edilen Sivas bıçağı, kendine has özellikleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Tamamen el işçiliğinden oluşan ve 76 farklı işlemden geçen Sivas Bıçağı, keskinliğiyle olduğu gibi görüntüsüyle de hayran bırakıyor. İçerisine katılan elementlerle birlikte inşaat çivisini rahatlıkla kesebilen bıçak, görüntüsü ile koleksiyonerlere de hitap ediyor.

36 bin boynuz açık alana serildi

Sivas'ta yaşayan ve 20 yılı aşkın süredir bıçakçılık yapan Emre Göçeri, ülkenin çeşitli yerlerinden aldığı koçboynuzlarını kurutmaya başladı. 18 bin koçtan elde edilen yaklaşık 36 bin boynuzu açık alana seren Göçeri, "Bu boynuzlar yaklaşık 3 ay kuruyacak, daha sonra da Sivas Bıçağımıza değer katacak" dedi.

"Boynuzların yolculuğu 2 yıl sürecek"

Göçeri, "Sivas'a 6 kamyon koçboynuzu getirdik. En büyüklerini ayırıyoruz ve onları geleneksel el sanatlarımızdan birisi olan meşhur Sivas bıçağında kullanıyoruz. Diğer boynuzlardan da kemik tarak yapmayı planlıyoruz. Şu anda burada yaklaşık 36 bin boynuz var ve yaklaşık 18 bin tane koçun boynuzu bulunuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ve doğu illerimizden topladığımız koçboynuzlarının burada kurutma işlemini yapıyoruz. Yaklaşık 3 ay kurumaya bırakıyoruz. Toprak kokusunu ve yaşını çok güzel alıyor. Ağustos güneşi de bu işlemin hızlanmasına sebep oluyor. Daha sonradan çatı katında neminin iyice kurutulması için bir bekleme süresi olacak. Ardından ocakta ısıtılıp kesim işlemi yapılarak üretime başlanacak ve yaklaşık 2 sene sonra bu boynuzlarımız meşhur Sivas bıçağına dönüşecek. Yaş olduğu için bu işlemlerden geçmesi gerekiyor. 3 ila 4 ay toprak üzerinde, yine 3 ila 4 ay çatı arasında ve daha sonra da sap ve çeliği birleştirmeden en az 6 ay kadar daha kuruması lazım. Bu da yaklaşık 2 sene sürüyor" dedi.