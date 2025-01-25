Sivas'a doğal gaz, Gabar'daki petrol... Bakan Alparslan Bayraktar Uşak'ta konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak programı kapsamında Uşak Vali Naci Aktaş ile bir araya geldi ve ardından AK Parti İl Kongresi’nde bir konuşma yaptı.

Bakan Bayraktar, 2022 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu söyledi ve "Türkiye'de doğal gazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız’ vizyonunu ortaya koydu. 22 yıl önce ortaya konan vizyon, hayal, gerçek oldu. Bugün 81 ilde doğal gaz var. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 85'ine doğal gazı götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar ayrıca, 2021 eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'dan geldiğini ifade ederek, "Bugün günde yaklaşık 75 bin varil petrol üreten bir bölge haline geldi." dedi.

"Sivas'a doğal gazı getireceğiz"

Bakan Bayraktar sözlerine, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek başladı.

Bayraktar, kongreye katılan partililerin “Sivaslı'nın doğal gazı yükleniyor” pankartını okuduktan sonra bu sene Sivas'a doğal gazı getireceklerini söyledi:

“Sivaslı'ya 2025 yılında doğal gazı getireceğiz. Enerji bakanı olarak bu sözü buradan sizlere veriyorum. Karahallı'nın da doğal gazı bu sene içerisinde gitmiş olacak. Bugün Uşak'ta 4 hanenin 3‘ünde doğal gaz var. Demek ki hala geride bir yüzde 25 var. Oralara da doğal gazı en kısa süre içerisinde götüreceğiz."

"3 milyon hane, kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanıyor"

Bayraktar, 2028'de bütün hanelerde Türkiye'nin ürettiği doğal gazın kullanılacağını kaydetti ve şu açıklamalarda bulundu:

“Arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler dediler. Bunların hayalleri bizim yaptıklarımıza yetişemez. 2020 Ağustos’ta tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Bugün Türkiye'deki 3 milyon hane, kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanıyor. 2028’e geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz."

“Enerji faturalarındaki desteklere devam edeceğiz"

Bayraktar, doğal gazda bin liralık faturanın 650 lirasını devletin karşıladığını söyledi ve özellikle dar gelirli vatandaşların enerji faturalarındaki desteklere devam edileceğini ifade etti:

vurgulayarak, “Özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarındaki desteklere devam edeceğiz. Biz doğal gazda başarı hikayesini yazarken birileri çıktı, ‘Mavi Vatan bir masaldır’ dedi. Mavi vatan bizim için bir masal değil Türk denizciliğinin destanıdır.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi Gabar'dan geldi"

Gabar’da petrol araması başlattıklarını hatırlatan Bakan Alparslan Bayraktar, Gabar'ın günde yaklaşık 75 bin varil petrol üreten bir bölge haline geldiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz oralarda arama yapmayalım, o bölgedeki zenginlikleri, ekonomimize vatandaşımıza kazandırmayalım diye bizi terörle meşgul ettiler. Ama terörü o bölgeden sildik, attık ve petrol aramasına başladık. 2021 eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi Gabar'dan geldi. Bugün günde yaklaşık 75 bin varil petrol üreten bir bölge haline geldi."

“Bu hizmetlerden istifade etmesin istiyorlar"

Türkiye'nin ekonomisinin büyümesi için tüm bu projelerin yapıldığının altını çizen Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Bundan rahatsız olanlar, milletimiz fakir kalsın, bu hizmetlerden istifade etmesin istiyorlar. Bu faaliyetlerimizin kim rahatsız oluyorsa onları rahatsız etmeye devam edeceğiz”