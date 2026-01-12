Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? Sivas'ta kar tatili!

Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, malul ve engelli personelin, ağır kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.