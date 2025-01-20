Sivas’ta deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı (20 Ocak 2025 Pazartesi)
Sivast’ta sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Ulaş olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
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Sivas’ta sabah 08.30’da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Ulaş ilçesi.
AFAD depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı meydana gelmedi.