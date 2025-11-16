Sivas'ta kar ve tipi 46 köy yolunu kapattı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, kent genelinde 46 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, ulaşımın sağlanamadığı köylere yeniden erişim sağlamak için ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

Ekiplerin, yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların bulunduğu bölgelere öncelik verdiği aktarıldı.

Kent merkezinde ise soğuk hava etkisini sürdürürken, kar yağışının yer yer tipi şeklinde devam ettiği bildirildi.