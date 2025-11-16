Sivas'ta kar ve tipi 46 köy yolunu kapattı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürerken, hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların yaşandığı köylere öncelik veriliyor. Yetkililer, yoğun kar ve düşük sıcaklıkların bölgede etkisini sürdürdüğünü belirtirken, yolların en kısa sürede yeniden açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.
Ekiplerin, yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların bulunduğu bölgelere öncelik verdiği aktarıldı.
Kent merkezinde ise soğuk hava etkisini sürdürürken, kar yağışının yer yer tipi şeklinde devam ettiği bildirildi.