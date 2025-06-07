Sivas'ta kene alarmı: KKKA nedeniyle can kaybı 6'ya yükseldi

Sivas’ın Zara ilçesinde kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan bir vatandaş hayatını kaybetti. Kentte bu yıl hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya çıktı.

Zara ilçesine bağlı Şerefiye Beldesi Gölbaşı Köyü'nde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkânlarıyla çıkardı. Kısa süre sonra sağlık durumu kötüleşen Vural, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Burada KKKA tanısı konulan Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kene temasına karşı profesyonel müdahale şart

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, kene tespit edildiğinde bireysel müdahale yerine en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.