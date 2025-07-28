Sivas’ta kene kaynaklı can kaybı 12’ye yükseldi
Sivas’ın Zara ilçesinde, kene tutunması sonrası hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki A.Y., yaşamını yitirdi. Böylece kentte kene kaynaklı ölümlerin sayısı 12’ye yükseldi.
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Sivas’ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Olay, Sivas’ın Zara ilçesinde meydana geldi. 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.