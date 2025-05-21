Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Nisan ve mayıs aylarında hastaneye KKKA şüphesiyle başvuran toplam 16 kişiden 8’i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Hastalık nedeniyle halen hastanede tedavi gören 6 kişi bulunurken, vakaların çoğunluğunun kırsal bölgelerden geldiği öğrenildi.

Çıplak elle keneyi çıkaran kişinin tedavisi devam ediyor

Öte yandan Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyünde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K, yaklaşık bir hafta önce büyükbaş hayvanının üzerine yapışan keneyi çıplak elle kopardı.

Elinde yara bulunan M.K, bir süre sonra rahatsızlanınca Koyulhisar İlçe Hastanesine başvurdu. Yapılan testlerin ardından KKKA tanısı konulan M.K, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA nedeniyle yaşamını yitirdi

Sivas, Koyulhisar’ın Kalebaşı köyünde yaşayan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü’ye üç gün önce kene yapıştı. Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

Yetkililer, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları kene teması konusunda dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaya çağırıyor.

Kene ısırığında ne yapmalı? Kene ısırınca ne olur?

Kene ısırması, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının başlıca nedenidir. Kene yoluyla bulaşan nairovirüs, vücuda girdikten sonra enfeksiyona yol açar.

Kene ısırığı sonrası KKKA'nın en yaygın belirtileri:

* Yüksek ateş

* Baş ve vücut ağrısı

* Kusma

* Halsizlik

Kene ısırdığında ne yapılmalı?

Eğer mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Keneyi kendiniz çıkarmanız gerekiyorsa, mutlaka şu adımları izleyin:

* Eldiven takın.

* İnce uçlu bir cımbız kullanın.

* Keneyi cildin yüzeyine yakın yerden, ezmeden ve bükmeden kavrayın.

* Vida söker gibi yavaşça çevirerek çıkarın.

Kene çıkarıldıktan sonra:

* Isırılan bölge ve ellerinizi alkol, iyot ya da sabunlu suyla iyice temizleyin.

* Keneyi parmakla ezmeyin.

* Birkaç hafta içinde ateş veya döküntü gelişirse mutlaka doktora başvurun. Kene ısırma hikayesi hakkında doktora bilgi verin.

KKKA, erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilir. Özellikle kırsal alanlarda dikkatli olun, vücudunuzu düzenli kontrol edin.