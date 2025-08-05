  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
Takip Et

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı - Resim : 1

3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı.

Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA