Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK'tan personel alımı duyurusu

Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir başta olmak üzere yeni temsilciliklerin açılacağı illerde görevlendirilmek üzere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 10 pilot, hava trafik kontrolörü, hava trafik emniyeti elektronik personeli, havacılık bilgi yönetimi uzmanı ve uçuş teknisyeni istihdam edileceğini açıkladı.

Başvuru süreci bugün başladı

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adreslerinden yapabilecek. Başvurular bugün başlayacak ve 24 Ocak'a kadar devam edecek. Bu sürede şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İlanda belirtilen pozisyonlara başvuran adaylara, yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınav Giriş ve Alan Bilgisi olmak üzere 2 aşama olacak. Havacılığa Giriş sınavından 70 puan ve üstünü alan adaylar, alan bilgisi sınavına girmeye hak kazanacak. Sözlü değerlendirmeden önce adaylar psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacak.

Genel Müdürlük tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımıyla ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/) yayımlanacak, adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak.

TÜBİTAK için son başvuru tarihi 20 Ocak

TÜBİTAK ise Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilmek üzere 7 memur alacak. Adaylar 20 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere Türkiye İş Kurumu'nun internet adresinden ulaşılabilecek.