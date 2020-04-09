Siyasal İletişim'in Oscar'ı Pollie Ödülü Dr. Gülfem Saydan Sanver'in oldu

09 Nisan 2020

Dünya siyasi iletişim sektörünün en saygıdeğer ödülü olan Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (AAPC) 51'nci Pollie Ödül töreni, koronavirüsü (Covid-19) önlemleri nedeniyle online olarak Washington D.C'.de yapıldı. “En Orijinal/Yenilikçi Materyal” kategorisinde ödülün sahibi, 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek için hazırlanan seçim kampanyasında kullandıkları materyalle Dr. Gülfem Saydan Sanver'in kurucusu olduğu Element Strateji Yönetimi'nin oldu.

Element Strateji Yönetimi ve Danışmanlık'ın kurucusu Dr. Gülfem Saydan Sanver, “Zorlu bir seçimi kazanmış olmak bizler için en büyük ödüldü ama kampanyamızın bir de uluslararası ödüle layık görülmüş olması içinde bulunduğumuz karamsar günlerde bizleri çok mutlu etti” dedi.

Dr. Gülfem Saydan Sanver kimdir?



Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal iletişim dalında yapan Dr. Gülfem Saydan Sanver, karşılaştırmalı seçim kampanyaları üzerine yazdığı doktora teziyle Sorbonne'dan yüksek onur ödülü aldı. Sanver'in “Türkiye'deki Seçim Kampanyaları ve Siyasi Partilerin Karşılaştırmalı Seçim Stratejileri” üzerine yaptığı çalışma 2013 yılında A.N.R.T Yayınevi tarafından Fransa'da basılarak bu konuda Avrupa'da basılan ilk kitap oldu. Sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkileri üzerine yazdığı ikinci kitabı “La Communauté Interprétative” (Yorumlayan Topluluklar), Editions Universitaires Européennes Yayınevi tarafından 2014 yılında Fransa'da basıldı. 2009 yılından itibaren seçim kampanyalarında siyasal iletişim direktörlüğü yapan Sanver, 2010 yılında Türkiye'nin ilk siyasal iletişim şirketlerinden Element Strateji Yönetimi ve Danışmanlık'ı kurdu ve o tarihten itibaren seçim kampanyaları, kampanya stratejileri konusunda aktif danışmanlık hizmeti veriyor.