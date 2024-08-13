Siyaset kulisleri kaynıyor! AK Parti'ye geçecek milletvekillerinin isimlerini verdi

AK Parti’de yarın düzenlenecek törenle 23’üncü kuruluş yıldönümünde partiye yeni isimlerin katılacağı siyasetin gündeminini bir süredir meşgul ediyor. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, AK Parti’ye katılacak isimler için kulislere yansıyan isimleri yazdı.

İYİ Parti'den iki vekilin AK Parti’ye geçeceğini yazan Saymaz, üçüncü vekilin ise yüzde 50 ihtimal olduğunu söyledi, Gelecek Partisi'nden de isimler verdi.

Saymaz, İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in AK Parti’ye katılmasına kesin gözüyle bakıldığını, İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili Bilal Bilici’nin de yüzde 50 ihtimalle AK Parti’te geçeceğinin konuşulduğunu yazdı.

Saymaz, Gelecek Partisi için ise "Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin de AK Parti’ye geçerse hiç şaşırtıcı olmayacak" yazdı.