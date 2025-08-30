Siyaset ve iş dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Bağımsızlığın ve birlik ruhunun simgesi
Siyasi ve sivil toplum temsilcileri yayımladıkları mesajlarda, 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin sembolü olduğuna vurgu yaptı. İşte o mesajlar...
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Bu mücadeleyi unutmamalıyız
Ne mutlu bu toprakları sonsuz bir bağımsızlık tutkusuyla, destanlaşan bir fedakarlıkla, görkemli bir mücadeleyle bize yurt yapan kahramanlarımıza. 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlarken, bu destansı mücadeleyi hiçbir zaman unutmamalıyız. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu değerli bayramın kıymetini çok iyi bilmeliyiz.Manevi değeri çok yüksek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimize armağan olsun.
Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan: Ordumuzun tek yürek halindebirleştiği kahramanlık destanı
30 Ağustos Zaferi; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik aşkıyla gerçekleştirdiği bir kahramanlık destanıdır. Bu aziz milleti tutsak etmeye, sömürge yapmaya; Türkiye’yi parçalayıp Türkiye’de hayalî devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon’dan, Dumlupınar’dan, Kocatepe’den ve İzmir’den Mehmetçik süngüsü ile dönmesidir. Ulusumuzun, Malazgirt Meydan Muharebesi’nden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’na kadar en zor koşullar içinde bile bağımsızlığını korumuş olması, birliğimizin, geleceğimizin ve gücümüzün güvencesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, büyük bir coşku ve umutla kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm Pozantılı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel: Bağımsızlık yolundaki en büyük irade beyanı
Dumlupınar’da kazanılan büyük zafer, milletimizin bağımsızlık yolundaki en büyük irade beyanıdır. Bu zafer, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini, özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Büyük Taarruz, yalnızca askeri bir başarı değil; aynı zamanda bir ulusun küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Anadolu’nun dört bir yanında yokluk ve yoksulluk içinde dahi imanla, cesaretle ve inançla verilen bu mücadele, bizlere bugün üzerinde gururla yaşadığımız bağımsız vatanı kazandırmıştır.
30 Ağustos, geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere bir gerçeği hatırlatıyor. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yok. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek, demokrasiye, özgürlüğe ve adalete sahip çıkmak en büyük görevimiz. Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın: Tarih sayfalarına altın harflerle yazılmış bir günü kutluyoruz
Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle kahramanlığı bir gösteri değil, gerektiğinde yaşayan aziz milletimizin değerli mensupları. Yine tarih sayfalarına altın harflerle yazılmış bir günü kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Dünya üzerinde başka bir millet yoktur ki zaferleri takvim yapraklarına sığmasın. Aynı tarihlerde hem Malazgirt Zaferi’ni hem de 30 Ağustos Zaferi’ni kutlayan bir milletin evladı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu şanlı günleri bizlere armağan eden ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi ve kahraman milletimizi saygı ve rahmetle anıyor; hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan: Bağımsızlık yolunda yazılan büyük destan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, yalnızca askeri bir başarı değil; aynı zamanda özgürlük, bağımsızlık ve Cumhuriyetimize giden yolun en önemli dönüm noktasıdır. Atalarımızın kanıyla, canıyla kazandığı bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu onların azmine, cesaretine ve kararlılığına borçluyuz. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı: Vatan ve bayrak sevgisi her şeyin üzerindedir
Her şeyin bittiği sanılan bir dönemde birlik ve beraberlik ruhu ile kazandığımız zaferin 103’üncü yılında, vatan ve bayrak sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu tüm dünyaya kanıtladık. 30 Ağustos Zaferi ile milletimiz dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Zaferin 103'üncü yıl dönümünde başta ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı: Ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmalıyız
EGİAD olarak bizler de genç iş insanları ve girişimciler olarak, Cumhuriyet’imizin temel değerlerinden aldığımız ilhamla ülkemizin kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkanlar yayımladıkları ortak mesajda şu ifadelere yer verdi:
“30 Ağustos; milletimizin bağımsızlık azmini ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, aziz milletimizin kararlılığı ve kahramanlığıyla kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmış, milletimizin bağımsızlık yolundaki iradesini tüm dünyaya göstermiştir. Atatürk’ün dediği gibi: “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
Bu büyük zaferin ışığında milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmayı sürdüreceğiz. Bugün, bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gururla kutluyoruz. Gaziantep iş dünyası olarak bizler de Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi korumak, üretmek, çalışmak ve ülkemize değer katmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve ilhamla, geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceğiz.”
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ: Sonsuz teminatımız
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin sarsılmaz inancı ve kahramanca mücadelesi ile elde edilen bu zafer; Cumhuriyetimizin ebedi teminatı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev; bütün yokluklara ve imkânsızlıklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ruhumuzu güçlendirmek ve ülkemizi her alanda en ileri seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışmak olmalı.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay: Geleceğe ışık tutan güçlü bir miras
Bu büyük zafer yalnızca geçmişin gururu değil, geleceğe ışık tutan bir miras olarak hafızamızda yer edindi. 30 Ağustos 1922, tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferdir. Bu zafer, yalnızca geçmişimizin gururu değil, geleceğimize ışık tutan bir mirastır. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızdan miras kalan Cumhuriyetimizi, demokrasi ve özgürlük değerlerimizi ilelebet yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir.
Atatürk’ün ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir’ sözünden ilham alarak, ülkemizin çağdaş yarınları için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin temellerini atan bu eşsiz zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz.
Bursa Ticaret Borsasi Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matli: Vatan sevgisi ve birlik ruhunun yansımasıdır
Tam 103 yıl önce 30 Ağustos 1922’de kazanılan ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu eşsiz zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda millet iradesinin, vatan sevgisinin ve birlik ruhunun ebedi simgesidir. Büyük Taarruz’da ortaya konan cesaret ve fedakârlık, bizlere her koşulda umudumuzu yitirmeden, geleceğe inançla yürümemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.
Bugün, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı daha güçlü, daha üretken ve daha müreffeh kılmak için her alanda çalışmak, hepimizin en önemli görevidir. Ekonomiden tarıma, bilimden kültüre her alanda elde ettiğimiz başarılar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi daha da yüceltme sorumluluğumuzun bir parçasıdır.
30 Ağustos’un bizlere miras bıraktığı azim ve kararlılığı, Bursa Ticaret Borsası olarak 100 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle, daha güçlü bir ekonomi ve üretim vizyonu doğrultusunda gelecek kuşaklara taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: Bursa iş dünyası bu değerli mirası korumayacak
Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki sarsılmaz iradenin en güçlü sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, bir askeri başarı olmanın ötesinde, Cumhuriyetimizin temelini atan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bursa iş dünyası olarak, bu değerli mirası geleceğe taşımayı, ekonomik bağımsızlık için durmaksızın çalışmayı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşmak için azimle ilerlemeyi en büyük sorumluluğumuz sayıyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Bir halk kendi kaderini tayin etmek için direndi
103 yıl önce 30 Ağustos’ta, bu topraklarda yalnızca bir zafer kazanılmadı. Aynı zamanda bir halk, kendi kaderini tayin etti. Özgürlüğü, bağımsızlığı ve Cumhuriyet’i büyük bir inançla ve bedel ödeyerek var etti. Bugün bizler de o büyük mirasın izinden gidenler, aynı inanç ve kararlılıkla Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.
GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu: Bu şerefli mirası geleceğe taşımak hepimizin borcu
Milletimizin bağımsızlık uğruna sergilediği azim, kararlılık ve sarsılmaz inancın simgesi 30 Ağustos’tur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; bir milletin varoluş mücadelesinin dönüm noktasıdır. Bugün bize düşen en önemli görev, bu eşsiz mirası geleceğe taşımak; Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak daha güçlü bir Türkiye için çalışmaktır. GAGİAD olarak, genç iş insanlarıyla birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.
EGEKOBİDER Yönetim Kur. Başkanı Yüksel BİLEK: Pes etmeyen zafer ruhu iş dünyasında
30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadelenin taçlandığı gündür. Zaferin 103’üncü yıl dönümünde bu ruhu, iş dünyasında da yaşatmaya devam ediyoruz. Her alanda sürdürülebilir başarı için o dönem gösterilen azim ve kararlılık, bize rehber olmaya devam ediyor. KOBİ’lerin inovasyon kapasitesini artırmak, üretim ve ihracatta çeşitliliği sağlamak bu zaferin mirasını geleceğe taşımak anlamına geliyor. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.
EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN: Atatürk vizyonunun abideleşmiş hali
30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz cesaretin ve Atatürk’ün vizyonunun abideleşmiş hâlidir. Ekonomik ve sosyal alanda atacağımız her adım, bu mirasın korunmasına hizmet ediyor. Otomotiv sektöründe, üretim kapasitemiz ve ihracat performansımızla Türkiye’yi küresel pazarlarda daha güçlü kılmak, bu tarihi sorumluluğun bir parçası. Tüm ulusumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun.
İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk KARACE: Azim ve inançla başaracaklarımızın sınırı bulunmuyor
26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan eden Büyük Zafer ile sonuçlandı. Bu zafer, Türk milletinin inançla, azimle ve eşsiz bir kararlılıkla neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı.
30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin bağımsızlık yolundaki sarsılmaz iradesinin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu mirası; üretimle, çalışkanlıkla ve ülkemizin geleceğine duyduğumuz inançla sonsuza dek yaşatmak olmalı.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak bizler, bağımsızlığımızı ekonomik güçle pekiştirmek, sanayimizin gücüyle ülkemizi yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu gururlu günün yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan KÜÇÜKKURT: Bizlere düşen ülkemizi ileri taşımak
Milli Kurtuluş Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran 30 Ağustos’un 103’üncü yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Bugün bizlere düşen görev, bu mirasa sahip çıkarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak. Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi, üretim ve istihdamın artması, ekonomik bağımsızlığımızın en güçlü teminatı olmaya devam edecek. Tüm kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyor, Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha GÜNEŞ: Bu mirasa sahip çıkmanın en somut göstergesi kalkınmadır
Ulusumuzun bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu zafer, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki sarsılmaz iradesinin sembolüdür. O gün nasıl ki yokluk içinde büyük bir azimle başarıya ulaşıldıysa, bugün de aynı ruhla Cumhuriyetimizi yüceltmek için çalışıyoruz. Ekonomik kalkınma, üretim ve ihracatta elde edeceğimiz başarılar, bu mirasa sahip çıkmanın en somut göstergeleridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.
BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın TELSEREN: Katma değerli üretim hamlesi zaferi taçlandırır
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü, sanayi ve üretim gücümüzle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ekonomik zafer, askeri zaferin ardından gelir” sözleri, bugün organize sanayi bölgelerimizin vizyonunu şekillendiriyor. Üretimden ihracata, teknolojiden istihdama kadar her alanda gösterdiğimiz gayret, bu büyük zaferin ışığında yol alıyor. OSB’lerimizdeki yatırım, istihdam ve katma değerli üretim hamleleri, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’yi daha güçlü bir konuma taşıyacak. Bu anlamlı günde, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.
BPW İzmir Yönetim Başkanı Hayriye ŞENDİNÇ: İkinci yüzyılda daha güçlü bir Türkiye hedefine doğru
Bundan 103 yıl önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadesi olmayı başardı. Bu zafer, milletimizin istiklaline olan bağlılığını tüm dünyaya ilan etmek açısından ayrı bir önemi sahip. Bizler de bu mirası korumak ve yüceltmek için çalışmayı sürdürüyoruz. İş dünyasının her alanında üretken, yenilikçi ve ihracat odaklı adımlar atarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye hedefliyoruz. Tüm ulusumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun.
ÇEŞMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Süha DEVİREN: Özgürlük ve bağımsızlık iradesinin tescili bu zaferdir
Tam 103 yıl önce kazandığımız 30 Ağustos Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık iradesinin tescilidir. Kadınların bu mücadeledeki yeri ve katkısı, bugün toplumsal cinsiyet eşitliğinin en güçlü ilham kaynakları arasında yer alıyor. Bu ruh, bizlere sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirme gücü veriyor. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.
EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika AŞKINER: Azim ve cesaretin tarihe geçtiği gün
Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle tek yürek olarak verilen bu büyük mücadele, milletimizin bağımsızlık inancı ve özgür yaşama kararlılığının simgesi oldu. 30 Ağustos, Türk kadınının da cephe gerisinde ve önünde gösterdiği fedakârlığın, azim ve cesaretin tarihe geçtiği gündür. Bu vesileyle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum.
İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar ZENGİN: Milli iradenin zaferi
30 Ağustos Zaferi, halkımızın azim ve kararlılıkla neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır. 103 yıl önce kazanılan bu zafer, milli iradenin zaferidir. Bizler, aynı inanç ve azimle ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomik şeffaflık, etik yönetim ve mali disiplinle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Tüm milletimizin bayramını kutluyorum.
TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin KORKMAZ: Gençlere, 30 Ağustos bilincini aktarmalıyız
30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer, bağımsız, laik ve demokratik Türkiye’nin kıvılcımını ateşledi. 103 yıl sonra bu emanete sahip çıkmak hepimizin görevi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu bilinci aktarmak, en önemli sorumluluğumuz. Genç girişimcilerin önünü açacak projeler, yenilikçi iş fikirleri ve teknolojik yatırımlar bu ruhun en modern yansımaları. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
GGYD Ege Şube Başkanı Ahmet KİRAZ: Kahramanlarımızın mirasına Her zaman sahip çıkacağız
103 yıl önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi, genç Cumhuriyetin inşasında en büyük dönüm noktasıdır. Bugün biz genç girişimciler olarak bu mirasa sahip çıkmak, bağımsızlık ruhunu yenilikçilikle, teknolojiyle ve katılımcı yönetişim anlayışıyla geleceğe taşımak zorundayız. Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözü, bizlere yalnızca bir umut değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk da yüklüyor. Gençlerin fikirlerinin değer gördüğü, yönetime katıldığı, girişimcilik ekosisteminin desteklendiği bir Türkiye, bu zaferin modern anlamda yaşatılması anlamına geliyor. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum.
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin CENGİZ: Her fabrika bir kale her kale bir zaferdir
Tarihten silinmek istenen ulusumuz, 103 yıl önce bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yokluklara rağmen kazandığı 30 Ağustos Zaferi’yle bağımsızlığını ebediyen ilan etti. Bizlere düşen görev ise bu emanete sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak olmalı. İş dünyası olarak üretim, istihdam ve ihracatla bu ruhu geleceğe taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.
Her fabrikanın bir kale olduğu bilinci ile ülkemizin refahı ve sürdürülebilir kalkınması için atacağımız her adım, bu büyük zaferin mirasına bağlılığımızın bir ifadesi olacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim IŞIKLIK: Bağımsızlık meşalesi sonsuza dek yanacak
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı, milli birlik ve beraberlik ruhumuzun en güçlü sembolüdür. Bu büyük zafer, bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek yanacağının teminatıdır. Her koşulda bu ışığı korumak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Sanayiciler ve iş insanları olarak üretimden ihracata, her alanda ülkemizi güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, milletimizin bayramını kutluyorum.
EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin AKÇAKAYA: Cumhuriyetin temellerini atan en büyük adım
103 yıl önce, yok edilmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesidir 30 Ağustos. Bu zafer, Cumhuriyetimizin temellerini atan en büyük adımlardan biridir. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli miras, bu mücadele ruhudur. Tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir üretim, ihracatta markalaşma ve yüksek katma değerli ürünlerle bu ruhu yaşatmaya devam ediyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan ÜNLÜKALDER: Mükemmelliği hedefleyen her adım zafere bağlılığı gösterir
30 Ağustos 1922, Cumhuriyet öncesi, laiklik, çağdaşlaşma ve kalkınmanın ilk tohumlarının atıldığı, geleceğe güvenle bakmamıza imkân sağlayan, çok önemli bir askeri zaferdir. Bizler bu sürdürülebilir gelecek, demokrasi ve insan hakları ilkeleri önceliğimize sahip çıkarak, KalDer olarak üzerimize düşen misyonu gerçekleştirme kararlılığındayız. Kamu, özel sektör ve sivil toplumda mükemmelliği hedefleyen her adım, bu şanlı zaferin mirasına olan bağlılığımızın göstergesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık uğruna mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden ERTEN: Bu destan kadınların mücadelesine ilham veriyor
30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, kadın ve erkeğin omuz omuza verdiği büyük bir mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Bu eşsiz zafer, yalnızca geçmişimizin gurur kaynağı değil, aynı zamanda bizlere bugün hâlâ yol gösteren bir güç ve ilham kaynağıdır. İZİKAD olarak bizler, kadınların iş dünyasında, teknolojide, sanatta ve siyasette daha güçlü bir şekilde yer alması, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıması için var gücümüzle çalışıyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu büyük zaferi mümkün kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.