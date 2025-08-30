Siyaset ve iş dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Bağımsızlığın ve birlik ruhunun simgesi

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Bu mücadeleyi unutmamalıyız

Ne mutlu bu toprakları son­suz bir bağımsızlık tutku­suyla, destanlaşan bir fedakarlık­la, görkemli bir mücadeleyle bi­ze yurt yapan kahramanlarımıza. 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlarken, bu destan­sı mücadeleyi hiçbir zaman unut­mamalıyız. Birlik ve beraberli­ğimizin sembolü olan bu değerli bayramın kıymetini çok iyi bilme­liyiz.Manevi değeri çok yüksek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimize armağan olsun.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan: Ordumuzun tek yürek halindebirleştiği kahramanlık destanı

30 Ağustos Zaferi; Ulu Ön­der Mustafa Kemal Ata­türk’ün liderliğinde Türk mil­letinin bağımsızlık ve egemen­lik aşkıyla gerçekleştirdiği bir kahramanlık destanıdır. Bu aziz milleti tutsak etmeye, sö­mürge yapmaya; Türkiye’yi par­çalayıp Türkiye’de hayalî dev­letler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon’dan, Dumlu­pınar’dan, Kocatepe’den ve İz­mir’den Mehmetçik süngüsü ile dönmesidir. Ulusumuzun, Ma­lazgirt Meydan Muharebesi’n­den Çanakkale ve Kurtuluş Sa­vaşları’na kadar en zor koşullar içinde bile bağımsızlığını ko­rumuş olması, birliğimizin, ge­leceğimizin ve gücümüzün gü­vencesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, bü­yük bir coşku ve umutla kutlu­yor, başta Ulu Önder Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitle­rimizi, gazilerimizi saygı, min­net ve şükranla anıyorum. Tüm Pozantılı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel: Bağımsızlık yolundaki en büyük irade beyanı

Dumlupınar’da kazanılan büyük zafer, milletimi­zin bağımsızlık yolundaki en büyük irade beyanıdır. Bu za­fer, Türk milletinin esareti as­la kabul etmeyeceğini, özgür­lüğünden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Gazi Musta­fa Kemal Atatürk’ün önderli­ğinde yürütülen Büyük Taar­ruz, yalnızca askeri bir başarı değil; aynı zamanda bir ulusun küllerinden yeniden doğuşu­nun sembolüdür. Anadolu’nun dört bir yanında yokluk ve yok­sulluk içinde dahi imanla, cesa­retle ve inançla verilen bu mü­cadele, bizlere bugün üzerinde gururla yaşadığımız bağımsız vatanı kazandırmıştır.

30 Ağustos, geçmişte oldu­ğu gibi bugün de bizlere bir ger­çeği hatırlatıyor. Birlik ve be­raberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yok. Cumhuriyetimizin kuru­cusu Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün bizlere işaret ettiği çağ­daş uygarlık yolunda ilerlemek, demokrasiye, özgürlüğe ve ada­lete sahip çıkmak en büyük gö­revimiz. Bu kutlu gün vesile­siyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşları­nı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman ga­zilerimize şükranlarımı sunu­yorum.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın: Tarih sayfalarına altın harflerle yazılmış bir günü kutluyoruz

Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlı­sıyla, genciyle kahraman­lığı bir gösteri değil, gerektiğin­de yaşayan aziz milletimizin değerli mensupları. Yine tarih sayfalarına altın harflerle ya­zılmış bir günü kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kut­lu olsun. Dünya üzerinde başka bir millet yoktur ki zaferleri tak­vim yapraklarına sığmasın. Ay­nı tarihlerde hem Malazgirt Za­feri’ni hem de 30 Ağustos Zafe­ri’ni kutlayan bir milletin evladı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu şanlı günleri bizlere arma­ğan eden ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı, şe­hitlerimizi ve kahraman mille­timizi saygı ve rahmetle anıyor; hemşerilerimin 30 Ağustos Za­fer Bayramı’nı en içten dilekle­rimle kutluyorum.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan: Bağımsızlık yolunda yazılan büyük destan

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün önderliğinde kaza­nılan büyük zafer, yalnızca aske­ri bir başarı değil; aynı zamanda özgürlük, bağımsızlık ve Cum­huriyetimize giden yolun en önemli dönüm noktasıdır. Ata­larımızın kanıyla, canıyla kazan­dığı bu topraklarda özgürce ya­şıyorsak bunu onların azmine, cesaretine ve kararlılığına borç­luyuz. Bu vesileyle başta Ulu Ön­der Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı: Vatan ve bayrak sevgisi her şeyin üzerindedir

Her şeyin bittiği sanılan bir dönemde birlik ve bera­berlik ruhu ile kazandığımız zaferin 103’üncü yılında, vatan ve bayrak sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu tüm dünya­ya kanıtladık. 30 Ağustos Zafe­ri ile milletimiz dünyanın gör­düğü en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Zaferin 103'üncü yıl dönümünde baş­ta ebedi Başkomutanımız Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üze­re tüm şehitlerimizi ve gazileri­mizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı: Ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmalıyız

EGİAD olarak bizler de genç iş insanları ve girişimciler olarak, Cumhuriyet’imizin te­mel değerlerinden aldığımız il­hamla ülkemizin kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle baş­ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazile­rimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kut­luyorum.

Gaziantep Ticaret Oda­sı Yönetim Kurulu Baş­kanı Tuncay Yıldırım: “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”

Gaziantep Ticaret Oda­sı Yönetim Kurulu Baş­kanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dö­nümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkanlar yayımladıkları ortak mesaj­da şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos; milletimi­zin bağımsızlık azmini ve vatan sevgisini tüm dün­yaya ilan ettiği, tarihimizin dönüm noktalarından bi­ridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, aziz milletimizin kararlılığı ve kahramanlığıyla kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, Tür­kiye Cumhuriyeti’nin te­mellerini atmış, milletimi­zin bağımsızlık yolundaki iradesini tüm dünyaya gös­termiştir. Atatürk’ün dedi­ği gibi: “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kara­rı kurtaracaktır.”

Bu büyük zaferin ışığında milletimi­zin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini, birlik ve be­raberlik ruhunu yaşatma­yı sürdüreceğiz. Bugün, bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitle­rimizi ve kahraman gazile­rimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 30 Ağus­tos Zafer Bayramı’nı gurur­la kutluyoruz. Gaziantep iş dünyası olarak bizler de Atatürk’ün “en büyük ese­rim” dediği Cumhuriyeti­mizi korumak, üretmek, ça­lışmak ve ülkemize değer katmak için var gücümüz­le mücadele ediyoruz. Geç­mişten aldığımız güç ve il­hamla, geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceğiz.”

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ: Sonsuz teminatımız

Ulu Önderi­miz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ön­derliğinde, mille­timizin sarsılmaz inancı ve kahra­manca mücade­lesi ile elde edilen bu zafer; Cumhu­riyetimizin ebedi teminatı olmuş­tur. Bugün bizle­re düşen görev; bütün yokluklara ve imkânsızlık­lara rağmen ka­zanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhu­riyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içeri­sinde kardeşlik ruhumuzu güç­lendirmek ve ül­kemizi her alanda en ileri seviyelere taşımak için var gücümüzle çalış­mak olmalı.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay: Geleceğe ışık tutan güçlü bir miras

Bu büyük zafer yalnız­ca geçmişin gururu de­ğil, geleceğe ışık tutan bir mi­ras olarak hafızamızda yer edindi. 30 Ağustos 1922, tari­hin akışını değiştiren büyük bir zaferdir. Bu zafer, yalnız­ca geçmişimizin gururu değil, geleceğimize ışık tutan bir mi­rastır. Bugün bizlere düşen gö­rev, atalarımızdan miras kalan Cumhuriyetimizi, demokrasi ve özgürlük değerlerimizi ile­lebet yaşatmak, birlik ve bera­berliğimizi güçlendirmektir.

Atatürk’ün ‘Zafer, zafer benim­dir diyebilenindir’ sözünden il­ham alarak, ülkemizin çağdaş yarınları için durmaksızın ça­lışmaya devam edeceğiz. Cum­huriyetimizin temellerini atan bu eşsiz zaferin yıl dönümün­de, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kah­ramanlarımızı minnet ve say­gıyla anıyoruz.

Bursa Ticaret Borsasi Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matli: Vatan sevgisi ve birlik ruhunun yansımasıdır

Tam 103 yıl önce 30 Ağustos 1922’de ka­zanılan ve tarihimizin en önemli dö­nüm noktalarından biri olan bu eşsiz zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zaman­da millet iradesinin, vatan sevgisinin ve bir­lik ruhunun ebedi simgesidir. Büyük Taar­ruz’da ortaya konan cesaret ve fedakârlık, bizlere her koşulda umudumuzu yitirme­den, geleceğe inançla yürümemiz gerekti­ğini hatırlatmaktadır.

Bugün, atalarımızın bizlere emanet et­tiği bu kutsal vatanı daha güçlü, daha üret­ken ve daha müreffeh kılmak için her alan­da çalışmak, hepimizin en önemli görevi­dir. Ekonomiden tarıma, bilimden kültüre her alanda elde ettiğimiz başarılar, Ulu Ön­der Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en bü­yük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi daha da yüceltme sorumluluğumuzun bir par­çasıdır.

30 Ağustos’un bizlere miras bıraktığı azim ve kararlılığı, Bursa Ticaret Borsası olarak 100 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle, daha güçlü bir ekonomi ve üretim vizyonu doğrultusunda gelecek ku­şaklara taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Ön­der Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazi­lerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: Bursa iş dünyası bu değerli mirası korumayacak

Zafer Bayramı, milletimizin bağımsız­lık ve özgürlük mücadelesindeki sar­sılmaz iradenin en güçlü sembolüdür. Ga­zi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, bir askeri başarı olmanın ötesinde, Cumhuriyetimizin te­melini atan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bursa iş dünyası olarak, bu değerli mirası geleceğe taşımayı, ekonomik bağımsızlık için durmaksızın çalışmayı ve Türkiye Yüz­yılı vizyonuna ulaşmak için azimle ilerle­meyi en büyük sorumluluğumuz sayıyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şe­hit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şük­ranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Bir halk kendi kaderini tayin etmek için direndi

103 yıl önce 30 Ağustos’ta, bu topraklarda yalnızca bir zafer kazanılmadı. Aynı za­manda bir halk, kendi kade­rini tayin etti. Özgürlüğü, ba­ğımsızlığı ve Cumhuriyet’i büyük bir inançla ve bedel ödeyerek var etti. Bugün biz­ler de o büyük mirasın izinden gidenler, aynı inanç ve karar­lılıkla Cumhuriyetimize, ba­ğımsızlığımıza ve ortak gele­ceğimize sahip çıkıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk başta olmak üze­re, tüm milli mücadele kahra­manlarımızı rahmet ve min­netle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu: Bu şerefli mirası geleceğe taşımak hepimizin borcu

Milletimizin bağımsızlık uğruna sergilediği azim, kararlılık ve sarsılmaz inancın simgesi 30 Ağustos’tur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ön­derliğinde kazanılan bu büyük zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; bir milletin varoluş mü­cadelesinin dönüm noktası­dır. Bugün bize düşen en önem­li görev, bu eşsiz mirası gelece­ğe taşımak; Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak da­ha güçlü bir Türkiye için çalış­maktır. GAGİAD olarak, genç iş insanlarıyla birlikte ülkemi­zin kalkınmasına katkı sunma­ya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; mil­letimizin 30 Ağustos Zafer Bay­ramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

EGEKOBİDER Yönetim Kur. Başkanı Yüksel BİLEK: Pes etmeyen zafer ruhu iş dünyasında

30 Ağustos Za­feri, milleti­mizin bağımsız­lık için verdiği mücadelenin taç­landığı gündür. Zaferin 103’üncü yıl dönümünde bu ruhu, iş dün­yasında da yaşatmaya devam edi­yoruz. Her alanda sürdürülebi­lir başarı için o dönem gösterilen azim ve kararlılık, bize rehber ol­maya devam ediyor. KOBİ’lerin inovasyon kapasitesini artırmak, üretim ve ihracatta çeşitliliği sağ­lamak bu zaferin mirasını gelece­ğe taşımak anlamına geliyor. Ata­türk ve silah arkadaşlarını rah­met ve minnetle anıyorum.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN: Atatürk vizyonunun abideleşmiş hali

30 Ağustos Za­feri, mille­timizin bağım­sızlık uğruna gösterdiği eşsiz cesaretin ve Ata­türk’ün vizyonu­nun abideleşmiş hâlidir. Ekono­mik ve sosyal alanda atacağımız her adım, bu mirasın korunması­na hizmet ediyor. Otomotiv sek­töründe, üretim kapasitemiz ve ihracat performansımızla Tür­kiye’yi küresel pazarlarda daha güçlü kılmak, bu tarihi sorumlu­luğun bir parçası. Tüm ulusumu­zun Zafer Bayramı kutlu olsun.

İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk KARACE: Azim ve inançla başaracaklarımızın sınırı bulunmuyor

26 Ağustos 1922 sabahı Af­yon Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta milletimizin özgürlük ve ba­ğımsızlık iradesini tüm dün­yaya ilan eden Büyük Zafer ile sonuçlandı. Bu zafer, Türk mil­letinin inançla, azimle ve eşsiz bir kararlılıkla neleri başarabi­leceğinin en büyük kanıtı.

30 Ağustos, yalnızca bir aske­ri zafer değil; aynı zamanda mil­letimizin bağımsızlık yolundaki sarsılmaz iradesinin ve Cumhu­riyetimizin temellerinin atıl­dığı bir dönüm noktası. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın bizlere emanet et­tiği bu mirası; üretimle, çalış­kanlıkla ve ülkemizin geleceği­ne duyduğumuz inançla sonsu­za dek yaşatmak olmalı.

İzmir Atatürk Organize Sa­nayi Bölgesi olarak bizler, ba­ğımsızlığımızı ekonomik güçle pekiştirmek, sanayimizin gü­cüyle ülkemizi yarınlara taşı­mak için var gücümüzle çalış­maya devam ediyoruz. Bu gu­rurlu günün yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin ku­rucusu Ulu Önder Gazi Musta­fa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kah­raman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan KÜÇÜKKURT: Bizlere düşen ülkemizi ileri taşımak

Milli Kur­tuluş Sa­vaşı’mızı tarih­te eşi benze­ri görülmemiş bir zaferle taç­landıran 30 Ağustos’un 103’üncü yıl dönü­münü milletçe birlik ve bera­berlik içinde kutluyoruz. Bu­gün bizlere düşen görev, bu mi­rasa sahip çıkarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak. Gi­rişimcilik ekosisteminin güç­lenmesi, üretim ve istihdamın artması, ekonomik bağımsızlı­ğımızın en güçlü teminatı olma­ya devam edecek. Tüm kahra­manlarımızı şükran ve minnet­le anıyor, Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha GÜNEŞ: Bu mirasa sahip çıkmanın en somut göstergesi kalkınmadır

Ulusumuzun bağımsız yaşa­ma kararlılığını tüm dün­yaya ilan ettiği 30 Ağustos Za­feri’nin 103’üncü yıl dönümü­nü gururla kutluyoruz. Bu zafer, milletimizin özgürlük ve bağım­sızlık yolundaki sarsılmaz irade­sinin sembolüdür. O gün nasıl ki yokluk içinde büyük bir azimle başarıya ulaşıldıysa, bugün de aynı ruhla Cumhuriyetimizi yü­celtmek için çalışıyoruz. Eko­nomik kalkınma, üretim ve ihra­catta elde edeceğimiz başarılar, bu mirasa sahip çıkmanın en so­mut göstergeleridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın TELSEREN: Katma değerli üretim hamlesi zaferi taçlandırır

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü, sa­nayi ve üretim gücümüzle taç­landırmanın gururunu yaşıyo­ruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ekonomik zafer, as­keri zaferin ardından gelir” söz­leri, bugün organize sanayi böl­gelerimizin vizyonunu şekil­lendiriyor. Üretimden ihracata, teknolojiden istihdama kadar her alanda gösterdiğimiz gayret, bu büyük zaferin ışığında yol alı­yor. OSB’lerimizdeki yatırım, is­tihdam ve katma değerli üretim hamleleri, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’yi da­ha güçlü bir konuma taşıyacak. Bu anlamlı günde, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimi­zin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

BPW İzmir Yönetim Başkanı Hayriye ŞENDİNÇ: İkinci yüzyılda daha güçlü bir Türkiye hedefine doğru

Bundan 103 yıl önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadesi olmayı başardı. Bu zafer, milleti­mizin istiklaline olan bağlılığını tüm dünyaya ilan etmek açısın­dan ayrı bir önemi sahip. Bizler de bu mirası korumak ve yüceltmek için çalışmayı sürdürüyoruz. İş dünyasının her alanında üretken, yenilikçi ve ihracat odaklı adımlar atarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye hedefliyoruz. Tüm ulusumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun.

ÇEŞMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Süha DEVİREN: Özgürlük ve bağımsızlık iradesinin tescili bu zaferdir

Tam 103 yıl önce kazandığı­mız 30 Ağustos Zaferi, yal­nızca bir askeri başarı değil, ay­nı zamanda milletimizin eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık iradesi­nin tescilidir. Kadınların bu mü­cadeledeki yeri ve katkısı, bugün toplumsal cinsiyet eşitliğinin en güçlü ilham kaynakları arasında yer alıyor. Bu ruh, bizlere sadece geçmişi değil, geleceği de şekil­lendirme gücü veriyor. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika AŞKINER: Azim ve cesaretin tarihe geçtiği gün

Tarihi zafer­lerle dolu aziz milletimi­zin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ka­zandığı Büyük Zafer’in 103’ün­cü yıl dönümünü kutlamanın gu­rurunu yaşıyo­ruz. Kadınıyla, erkeğiyle tek yü­rek olarak verilen bu büyük müca­dele, milletimi­zin bağımsızlık inancı ve özgür yaşama kararlı­lığının simgesi oldu. 30 Ağustos, Türk kadınının da cephe geri­sinde ve önünde gösterdiği fe­dakârlığın, azim ve cesaretin ta­rihe geçtiği gün­dür. Bu vesileyle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahraman­larını rahmet ve minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten dileklerim­le kutluyorum.

İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar ZENGİN: Milli iradenin zaferi

30 Ağustos Zaferi, halkımı­zın azim ve kararlılıkla ne­leri başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır. 103 yıl önce kazanılan bu zafer, milli iradenin zaferidir. Bizler, aynı inanç ve azimle ül­kemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomik şeffaflık, etik yönetim ve mali disiplinle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak en önemli sorumluluk­larımız arasındadır. Tüm mille­timizin bayramını kutluyorum.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin KORKMAZ: Gençlere, 30 Ağustos bilincini aktarmalıyız

30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer, bağımsız, laik ve de­mokratik Türkiye’nin kıvılcımı­nı ateşledi. 103 yıl sonra bu ema­nete sahip çıkmak hepimizin görevi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu bilinci ak­tarmak, en önemli sorumluluğu­muz. Genç girişimcilerin önünü açacak projeler, yenilikçi iş fikir­leri ve teknolojik yatırımlar bu ruhun en modern yansımaları. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

GGYD Ege Şube Başkanı Ahmet KİRAZ: Kahramanlarımızın mirasına Her zaman sahip çıkacağız

103 yıl önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi, genç Cumhu­riyetin inşasında en büyük dö­nüm noktasıdır. Bugün biz genç girişimciler olarak bu mirasa sa­hip çıkmak, bağımsızlık ruhu­nu yenilikçilikle, teknolojiyle ve katılımcı yönetişim anlayışıy­la geleceğe taşımak zorunda­yız. Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözü, bizlere yal­nızca bir umut değil, aynı za­manda tarihi bir sorumluluk da yüklüyor. Gençlerin fikirlerinin değer gördüğü, yönetime katıl­dığı, girişimcilik ekosisteminin desteklendiği bir Türkiye, bu za­ferin modern anlamda yaşatıl­ması anlamına geliyor. Bu duy­gu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanla­rımızı rahmetle anıyor, 30 Ağus­tos Zafer Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin CENGİZ: Her fabrika bir kale her kale bir zaferdir

Tarihten silinmek istenen ulusumuz, 103 yıl önce bu­gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yok­luklara rağmen kazandığı 30 Ağustos Zaferi’yle bağımsız­lığını ebediyen ilan etti. Bizle­re düşen görev ise bu emanete sahip çıkmak ve Cumhuriyeti­mizi sonsuza dek yaşatmak ol­malı. İş dünyası olarak üretim, istihdam ve ihracatla bu ruhu geleceğe taşımak için çalışma­ya devam ediyoruz.

Her fabrikanın bir kale ol­duğu bilinci ile ülkemizin re­fahı ve sürdürülebilir kalkın­ması için atacağımız her adım, bu büyük zaferin mirasına bağ­lılığımızın bir ifadesi olacağı­na inanıyoruz. Bu duygu ve dü­şüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Ulu Ön­der Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz ve gazilerimi­zi rahmetle anıyorum.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim IŞIKLIK: Bağımsızlık meşalesi sonsuza dek yanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı, milli birlik ve beraberlik ruhumuzun en güç­lü sembolüdür. Bu büyük zafer, bağımsızlık meşalesinin sonsu­za dek yanacağının teminatıdır. Her koşulda bu ışığı korumak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Sanayiciler ve iş insanları olarak üretimden ihracata, her alanda ülkemizi güçlendirmek için aynı kararlı­lıkla çalışıyoruz. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları­mızı minnetle anıyor, milletimi­zin bayramını kutluyorum.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin AKÇAKAYA: Cumhuriyetin temellerini atan en büyük adım

103 yıl önce, yok edilmek iste­nen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesidir 30 Ağustos. Bu zafer, Cumhu­riyetimizin temellerini atan en büyük adımlardan biridir. Ge­lecek kuşaklara bırakacağımız en değerli miras, bu mücade­le ruhudur. Tekstil ve hazır gi­yim sektöründe sürdürülebilir üretim, ihracatta markalaşma ve yüksek katma değerli ürün­lerle bu ruhu yaşatmaya devam ediyoruz. Atatürk ve silah arka­daşlarını minnetle anıyor, Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan ÜNLÜKALDER: Mükemmelliği hedefleyen her adım zafere bağlılığı gösterir

30 Ağustos 1922, Cumhuri­yet öncesi, laiklik, çağdaşlaş­ma ve kalkınmanın ilk tohum­larının atıldığı, geleceğe güven­le bakmamıza imkân sağlayan, çok önemli bir askeri zaferdir. Bizler bu sürdürülebilir gelecek, demokrasi ve insan hakları ilke­leri önceliğimize sahip çıkarak, KalDer olarak üzerimize düşen misyonu gerçekleştirme karar­lılığındayız. Kamu, özel sektör ve sivil toplumda mükemmelli­ği hedefleyen her adım, bu şanlı zaferin mirasına olan bağlılığı­mızın göstergesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık uğruna mü­cadele veren tüm kahramanla­rımızı saygı ve rahmetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden ERTEN: Bu destan kadınların mücadelesine ilham veriyor

30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünya­ya ilan edildiği, kadın ve erkeğin omuz omuza verdiği büyük bir mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Bu eşsiz zafer, yalnızca geçmişimizin gurur kaynağı de­ğil, aynı zamanda bizlere bugün hâlâ yol gösteren bir güç ve il­ham kaynağıdır. İZİKAD olarak bizler, kadınların iş dünyasın­da, teknolojide, sanatta ve siya­sette daha güçlü bir şekilde yer alması, Cumhuriyetimizin de­ğerlerine sahip çıkarak ülkemi­zi daha aydınlık yarınlara taşı­ması için var gücümüzle çalışı­yoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş­ları olmak üzere, bu büyük zaferi mümkün kılan tüm şehit ve gazi­lerimizi rahmet, minnet ve say­gıyla anıyor; milletimizin bayra­mını en içten dileklerimle kut­luyorum.