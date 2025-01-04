Siyasetin gündemi çeyrek altın: Erdoğan'dan Özel'e SGK eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef alarak 'sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet olmadığını' savundu.

Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarının katlanarak arttığını belirterek "SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. SGK'ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler" dedi.

Çeyrek altın hesabını eleştirdi

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in asgari ücretin alım gücünün çeyrek altın hesabıyla nasıl eridiğini göstermesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı "Sayın Özel son günlerde çeyrek altın hesabı yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir'in SGK'ya kaç çeyrek borcu var, bunun hesabını da kendisi yapsın. Ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var. Şimdi biz buna sessiz mi kalalım" dedi.

Özel, Bülent Ecevit zamanında asgari ücretlinin 7 çeyrek altın alabildiğini, geçen yılki asgari ücretle 5 çeyrek altın alındığını, bu yıl ise sayının 4,5 çeyrek altına düştüğünü kaydetti.

'Güney sınırımızın ötesinde tarih yeniden yazılıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye ilişkin de şunları kaydetti: "Güney sınırımızın ötesinde tarih yeniden yazılıyor. Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. 'Suriye'de ne işimiz var' diyorlardı. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor. Bay Kemal'e baktıkça Ülkü Tamer'in şiirini hatırlıyoruz: Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Bay Kemal trajikomik durumlara düşüyor. Biz milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz."