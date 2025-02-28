Siyasetten aşka: CHP'li Muğla belediye başkanları Aras ve Köksal evlilik kararı aldı
CHP'nin Muğla Belediyelerinden evlilik sürprizi! Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı seçilen Gonca Köksal evlilik kararı aldı.
31 Mart’ta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı seçilen Gonca Köksal evlilik kararı aldı.
Çift, nisan ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı törenle dünyaevine girecek.
Bodrum Belediye Başkanı iken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilerek seçilen asker emeklisi Ahmet Aras ile Muğla’nın ilk kadın ilçe belediye başkan adayı gösterilerek seçimi kazanan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda Nisan ayı içinde hayatlarını birleştirecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, alınan karar sonrası Nisan ayında düzenlenecek düğün töreni tarihinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.