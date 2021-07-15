Siyasi parti liderlerinden 15 Temmuz mesajları

Siyasi partilerin genel başkanları, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Parti genel başkanlarının "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile ilgili sosyal medya mesajları şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Demokrasimizi kesintiye uğratmak için milletimizin iradesini yok sayarak planlanan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha hatırlatıyor; demokrasi kahramanı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Tarihimizin en kanlı gecesinde halkımız direnerek demokrasiye sahip çıktı. 15 Temmuz’da darbeye direnirken şehit düşen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, demokrasi için mücadele verirken feda-i can eden kahraman şehitlerimizi ziyaret ettik. Kardeşim Erol Olçok’u, evladı Abdullah Tayyib’i... 'Önce vatan' diyerek toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi selamlıyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, göğsünü siper ederek darbeye geçit vermeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum.

15 Temmuz kalkışmasına nasıl ortam hazırlandığına, darbecilerin devlet içerisinde nasıl yerleşip kol saldığına milletimiz çok açık bir şekilde şahitlik etti.

Bu gelişmelerde en büyük rolü bizzat iktidar partisi oynamıştı. Bu sebepledir ki bu girişim pek çok yönüyle siyasilerin, devletin ve milletimizin alması gereken derslerle doludur.

15 Temmuz süreci; geçmişten intikam alma hırsıyla kurumların ve kurumsallığın lağvedilmesinin bir ülke için nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu bizlere göstermiştir.

Elbette 15 Temmuz, nesiller boyunca bir ülkeye yol gösterecek olan bir direniş destanıydı.

Ancak iktidar 15 Temmuz'un aziz hatırasını ve ruhunu, o günün bize bıraktığı mirası kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi. O direnişin ruhunu kendi ikbali için kullandı ve hâlâ da kullanıyor.

İktidar 15 Temmuz'da toplumda oluşan birlik ve beraberlik ruhunu anlamadı. Tam tersi; giderek kutuplaşan, halktan kopan, herkesi ayrıştıran ve herkesi kriminalize eden bir siyaset anlayışı benimsedi.

Bize göre 15 Temmuz ruhunu anlamak; hukukun, adaletin, liyakatin, şeffaf bir devlet yönetiminin oluşması için mücadele etmeyi gerektirir.

15 Temmuz şehitlerinin ruhunu incitmemek; suçluyu suçsuzu ayırt etmek, kurunun yanında yaş da yanabilir dememektir."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Milletin manevi çatısı olan devleti korumak için hiç tereddüt etmeden hayatlarını feda eden şehitleri rahmetle ve minnetle anıyorum."