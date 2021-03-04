Siyasi parti liderlerinden taziye mesajları

Siyasi parti genel başkanları, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda, Bitlis'ten gelen acı haberle yüreklerinin dağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

Bahçeli: Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte 9 kahramanımız şehit oldu



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Bahçeli, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Bingöl'den Tatvan'a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetlerine ait askeri bir helikopterin bir müddet sonra kaza kırıma uğradığını anımsatarak, "Üzülerek ifade etmeliyim ki 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin de yaralandığını hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim'den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun."

Akşener: Milletimizin başı sağ olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada da Akşener'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak helikopter kazası nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı dilediği bildirildi.

Ayrıca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.