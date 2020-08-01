Siyasi partiler videokonferansla bayramlaştı

01 Ağustos 2020

AK Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, CHP ve MHP heyetleri ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bayramlaşma görüşmesinde AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz hazır bulundu.

AK Parti'de ilk olarak Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık'ın bulunduğu CHP heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

CHP ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sarıeroğlu, "Allah, geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşmayı tekrardan yapmayı nasip etsin." dedi.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Sarıeroğlu, "Zor bir sınavdan geçtiğimiz böyle bir dönemde sağlıkla bir arada olmaktan dolayı Rabb'imize şükrediyorum. Kongre süreçlerinizi yeni tamamladınız, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Birçok siyasi partimiz kongre süreçlerinden geçiyor. İnşallah bu süreçte yenilenen kadrolarla 2023 seçimlerine doğru hep birlikte yol alacağız." ifadelerini kullandı.

MHP heyeti ile görüşme

CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyet, AK Parti heyetiyle videokonferans yoluyla görüşme yaptı.

Sarıeroğlu, AK Parti ailesi olarak başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini anımsatan Sarıeroğlu, maske, mesafe, temizlik konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıeroğlu, millete örnek olabilmek için Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayı videokonferansla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayramların kucaklaşma olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Çok özel ve birbirinden güzel gelenek, göreneklerimiz var. Gelecek bayramlarda bunları sürdürebilmek adına bu bayramda sarılma, kucaklaşma ve el öpmeleri erteleyelim. Milletimiz zaten ilk günden beri güzel bir şekilde kurallara riayet etti, onların sayesinde dünyada önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu bayramda da sonrasında sıkıntı yaşamamak adına hassasiyetle sürdürdüklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığına işaret eden Sarıeroğlu, "Rabb'imize hamd olsun dün bayram namazı eda edildi, ülkemiz açısından çok kıymetli günlere şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda buruk da olsak çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı." dedi.

MHP'de partiler arası bayramlaşma videokonferansla yapıldı

MHP'de partiler arası bayramlaşma salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya yer aldı.

Karakaya, bayramların ülkenin birliği ve dirliği için özel ve önemli günler olduğunu belirterek, COVID-19 salgını nedeniyle geleneksel bayramlaşma ritüellerinin yerine getirilemediğini söyledi.

Salgının bir an evvel bitmesi ve önceki bayramlarda olduğu gibi bir arada olunan günlere kavuşulması temennisinde bulunan Karakaya, şöyle konuştu:

"Türkiye, salgınla mücadelede başarı elde etti. Milletimizin bu konudaki hassasiyetinin yanında özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve zamanında karar alma becerisiyle ülkemiz dünya ülkeleriyle mukayese edilmeyecek ölçüde başarılı sonuçlar aldı. Birçok ülkenin yaşadığı sıkıntılı durumlar, ülkemizde yaşanmamıştır. Yine sistem sayesinde terörle mücadele alanında, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de dünyanın birçok yerinde milli menfaatlerimizin korunması ve savunulması anlamında çok ciddi başarılar elde edilmiştir, edilecektir."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının Türk milletini heyecanlandırdığını ve İslam alemine iyi bir enerji verip mutluluk getirdiğini dile getiren Karakaya, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, milliyetçi muhafazakar kesimin bir kızıl elmasıydı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ayasofya'nın yeninden hizmete açılmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Açılış programında yer almak bizleri mutlu etti." dedi.

Karakaya, Türkiye'nin doğruları yapmasından bazı kesimlerin rahatsız olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayasofya'nın ibadete açılmasını gördük. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bayram mesajında ifade ettiği gibi Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesini ve Mustafa Kemal Atatürk müktesebatını yok etmeye kimsenin haddi de hakkı da yoktur. Bunu yapmak, ecdadımızı birbirlerine düşürmek soysuzluktur. Bu anlamda bu oyuna gelinmemesi gerekiyor. Tarih ve ecdat bir bütün olarak bizimdir. Fatih Sultan Mehmet de Abdülhamit Han da Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Bizler bu oyunlara gelmeyeceğiz. "

"Bayramdan sonra kötü bir tablo olmaması için kurallara uyulmalı"

MHP ile bayramlaşan CHP heyetinde Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ve Ahmet Hakan Uyanık yer aldı.

Karakaya, COVID-19 salgını nedeniyle bayramlaşmayı videokonferans yöntemiyle yapmak durumda kaldıklarını belirterek, salgının bitmesi ve gelecek bayramların tekrar bir arada coşkuyla kutlanması temennisinde bulundu.

Bayramın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını dileyen Karakaya, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi camiasının bayramını kutladı.

CHP'nin geçen hafta yapılan kurultayını anımsatan Karakaya, sonuçların hayırlı olması dileğini iletti.

Karabıyık da salgın nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, sağlıklı ve mutlu bayramlar temennisinde bulundu.

Vatandaşlara salgınla mücadelede gerekli kurallara uymaları çağrısı yapan Karabıyık, "Başta sosyal mesafe olmak üzere kurallara uymamız gerekiyor. Bayramdan sonra kötü bir tabloyla karşılaşmamız için bu çok önemli." dedi.

Karabıyık, salgının, yoksulluğun, yolsuzluğun olmadığı, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bayramlar diledi.

Mevlüt Karakaya başkanlığındaki MHP heyeti, partiler arası bayramlaşmalar kapsamında Saadet Partisi, BBP, Demokrat Parti, DSP, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

İYİ Parti heyeti ile AK Parti ve CHP yetkilileri video konferans aracılığıyla görüştü

İYİ Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti ve CHP heyetleri ile videokonferansla gerçekleştirildi.

Bayramlaşma görüşmesinde İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Aylin Cesur ile Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler hazır bulundu.

AK Parti heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz yer aldı.

Sezgin, AK Parti heyeti ile bayramlaşmada, şu anda COVID-19 ile belirlenen zor dönemin atlatılarak, bayramların daha iyi ve alışılan koşullarda kutlanması temennisinde bulundu.

Tüm şehitlere, görev başında şehit olan sağlık personeline ve pandemi sürecinde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Sezgin, bayram döneminde görevli kamu personelinin de bayramını kutladı.

Aylin Cesur da dünyada ve Türkiye'de pandemi süreci dolayısıyla bayrama buruk girildiğini ifade ederek, "Bu dönemler, Türk milleti olarak birlik beraberliği en yüksek seviyede yaşadığımız ve gösterdiğimiz günlerdir. Milletimize bayram sürecinde, aynı zamanda doktor olarak, yetkililerin uyarı ve kurallarına uymaları konusunda hassasiyetimi iletmek istiyorum. İnşallah bir an önce bu illetten hem Türkiye hem dünya olarak kurtuluruz. Bilimin önerdiği kurallara uymaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti olarak sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Cesur, "Milletimizin bize verdiği güçle kararlıyız." dedi.

CHP heyetiyle bayramlaşma

İYİ Parti heyeti, AK Parti'nin ardından CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ve Ahmet Hakan Uyanık'tan oluşan heyetle bayramlaştı.

Cesur, bu bayramın kurallar çerçevesinde yaşandığına işaret ederek, vatandaşları pandemiyle mücadele sürecinde bu kurallara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Türkiye'nin bayrama zor bir ekonomik dönemde girdiğini ifade eden Cesur, milletin huzura ve barışa kavuşması temennisinde bulundu.

Cesur, "Şehitlerimiz var. Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın her yerinde sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz, Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız, işsizlik nedeniyle karamsar ve umutsuz günlere inanan vatandaşlarımız var. Ümidimiz Türkiye'mizin yarından umutlu insanlar ülkesi haline gelmesi." şeklinde konuştu.