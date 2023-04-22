Siyasi partilerden bayram ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, seçim çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Umarım milletimiz en doğru kararı verecek. Kimseyi ötekileştirmeden sorunlara çözüm üreterek ve herkesin geleceğinin teminatı olarak yola çıktık." dedi.

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığındaki heyetle görüştü.

AK Parti'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış anlamına geldiğini, son dönemde deprem nedeniyle büyük acılar yaşandığını söyledi.

Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eden Karabıyık, "Huzurlu barış içerisinde kimseyi ötekileştirmeden kutuplaştırmadan sevgiyle nice güzel bayramlar olsun." dedi.

Seçim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Karabıyık, "Seçim çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Umarım milletimiz en doğru kararı verecek. Sorunlara çözümlerle yaklaştık. Herkes için hayırlısı olsun. Kimseyi ötekileştirmeden sorunlara çözüm üreterek ve herkesin geleceğinin teminatı olarak yola çıktık. Herkesle beraber soframızı büyüterek neler yapacağımızı ifade etmeye çalıştık." diye konuştu.

Karabıyık, sevgiyi, barışı kardeşliği büyüterek devam edilmesinin önemine işaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bayramın buruk geçtiğini, millet ve devlet kaynaşmasıyla yaraların sarılması için büyük çaba gösterildiğini dile getirdi.

Seçim çalışmalarının sürdüğünü belirten İşler, "İnşallah hep birlikte huzur içinde bu seçimi de gerçekleştireceğiz. Milletimiz en doğru kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar herkesin kabulüdür." diye konuştu.

İşler, "Bizler de kimseyi ötekileştirme taraftarı değiliz. Öyle olduğu için de 21 yıldır milletimiz bizi yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı tercih ediyor. Milletimiz bu dönemde de yaşanan olayları okuyor. Tabii ki siyasi vaatler var icraatlar var hepsini değerlendirecek. Milletin kararı en doğru karardır.” İfadesini kullandı.

İYİ Parti: Biz provokasyonlara alet olanlara da kızmıyoruz

CHP heyeti, daha sonra İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz başkanlığındaki heyeti ağırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, dün Adıyaman'da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesi ve sonrasında yaşananların üzücü olduğunu dile getirdi.

Lale Karabıyık, "Böyle olaylar seçim sonuçlarının algılandığı dönemlerde oluyor. Keşke olmasa. Provokasyonlar olabiliyor. Biz provokasyonlara alet olanlara da kızmıyoruz. Onları ötekileştirmiyoruz. Onların da geleceğinin teminatı biz olacağız." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz da olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, "Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine birbirimize kimlikler değil de değerler üzerinden sarılmaya ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha gördük bu dönemde." dedi.

14 Mayıs'taki seçimlerin anlamının kadınlar açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, kadınların bu milletin asıl kurucu unsuru olduğunu söyledi.

HDP ve Yeşil Sol Parti ile görüşüldü

CHP heyeti, daha sonra Yeşil Sol Parti MYK üyesi ve Toplumsal Muhalefetle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Sevtap Akdağ başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Karabıyık, CHP'nin hiç kimseyi ötekileştirmeden birlik beraberlik, barış içerisinde ve gerçekten sorunlara çözüm üreterek, geleceğin teminatı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Sevtap Akdağ da 14 Mayıs'taki seçimlerin yaşanan sorunların çözümü noktasında yol açıcı olacağını ifade ederek, "Seçim sonrasında açığa çıkan koşullarda gerçekten bir demokratik dönüşümün herkesin kendisini güvende hissettiği, huzur içerisinde eşit koşullarda var edebildiği bir coğrafyanın vatandaşları olarak yaşayacağı bir Cumhuriyeti, bir ikinci yüzyılda böyle eşit, özgür koşulların yaratılacağı bir Cumhuriyeti kurmanın artık tarihsel zamanının geldiğini ve bunun için siyasi iradelerin daha fazla rol alması, bu konuda daha kararlı durması ve bunun yolunu açması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Akdağ, Kılıçdaroğlu'na dün Adıyaman'da yaşanan olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

DSP: CHP koca bir çınar. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi aynı zamanda

CHP heyeti, daha sonra DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyetle görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, bayramın buruk geçtiğini, depremde ailelerini kaybetmiş vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçim sürecine girildiğini, sevgi ve barış dilinin önemli olduğunu dile getiren Karabıyık, "CHP koca bir çınar. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi aynı zamanda. Bundan sonra da biz herkesi kucaklayarak, bütün sorunlara çözüm üreterek ve Türkiye'nin geleceğinin teminatı olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir de deprem nedeniyle büyük can kaybı yaşandığını hatırlatarak, Türkiye'nin bütün bu felaketlerin altından kalkabilecek güçte olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na çalışmalarında başarılar dileyen Aydemir, "Biz çok baskı altına alındık örgütlerimiz tarafından, halkımız tarafından... Türkiye'de demokrasiye inanmış, demokratik laik bir hukuk devleti diye anayasamızda yerini almış birçok parti birbirleri ile birleşirken kimse baskı altına alınmıyor ama DSP bir ittifak içerisinde olmamasına rağmen, bir işbirliğinde iki üç tane vekille temsil edilmesi için yoğun baskı altına alındı. Bu baskıların neticesinde de olumsuz şeyler yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

DSP ve CHP’nin birbirine alternatif olsun diye kurulmadığını ifade eden Aydemir, birlik, bütünlük ilkesinden asla taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sevgi diline ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İnsanlar artık nefret dilinden bıkmış. Sorunların çözümünü ayrıca bekliyor ama birlik, beraberlik, kimseyi kutuplaştırmamak, sevgi dilini de bekliyor." dedi.

Siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gelen heyetler, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet tarafından karşılandı.

CHP'ye ziyarete gelen Gelecek Partili heyete, Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran başkanlık etti.

Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin idrak edilmesi gereken günler olduğunu belirtti.

Deprem nedeniyle yaşanan acılar olduğunu, bundan sonra böyle acıların yaşanmaması için hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Karabıyık, "İnsanlar artık sevgi diline o kadar ihtiyaç duyuyor ki nefret dilinden bıkmış. Sorunların çözümünü ayrıca bekliyor ama birlik, beraberlik, kimseyi kutuplaştırmamak, sevgi dilini de bekliyor." diye konuştu.

Karabıyık, dün Adıyaman'da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesini "provokasyon" olarak değerlendirdi.

Gülnur Hayran da deprem nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, 14 Mayıs'ın yeni bir bayrama gebe olmasını ümit ettiklerini, çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Adıyaman'da Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesini kınadıklarını dile getiren Hayran, "Yakışmadı. Sadece siyaseten değil insan onuruna yakışmayacak hareketlerdi." ifadesini kullandı.

Genç Parti: Kurucu genel başkanımız Cem Bey’e ve Genç Parti’ye Millet İttifakı neden adım atmadı?

CHP’yi ziyaret eden Genç Parti heyetindeyse Genel Başkan Danışmanı Mert Buruşukoğlu, MYK üyeleri Ramazan Türe ve Burçin Şahindur ile milletvekili adayı Metin Tatar yer aldı.

Yapılan bayram tebriklerinin ardından söz alan Genç Parti MYK Üyesi Burçin Şahindur, sahada sıklıkla karşılaştıklarını söylediği bir soruyu iletmek istediğini söyledi ve “Kurucu genel başkanımız Cem Bey’e ve Genç Parti’ye Millet İttifakı neden adım atmadı?” diye sordu. Şahindur şöyle devam etti: “Aynı paralelde olan bir partiyi ötekileştirmek neden? Biz çok bekledik. İddia ediyorum ittifakta olan birçok partiden ötede olduğumuzu 14 Mayıs’ta herkes görecek.”

Genç Parti MYK Üyesi Metin Tatar da, “Biz de destek vermek isterdik. Genel Başkanımız biraz sitemkâr durumdalar. 21 senedir bu ülkenin başta Uzan ailesinin yaşadıkları ortada. Bu sitemlerimizi nazikçe iletmek durumundayız” dedi.

Ev sahibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, süreci Örgütlemeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın yürüttüğünü ve soruyu kendilerine soracağını söyledi.

DEVA Partisi ile bayramlaşma

CHP heyeti daha sonra, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Seçim sürecinde barış, hoşgörü ve sevgi dilinin önemine işaret eden Karabıyık, "Hedefimiz öncelikle sorunları çözmek. Yanlış algı yönetiminin, olmayanları varmış gibi göstermenin, kötüleme, karalama kampanyalarının bir yere varmayacağını da biliyoruz. Bunu vatandaşlarımız da biliyor. En güzel sonuçlarla başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Şahin de bayramın huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Yarın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan Şahin, "İnşallah 23 Nisan sonrasında asıl demokrasi bayramını da 14 Mayıs'ta gerçekleştiririz." dedi.

Yeniden Refah Partisi ile görüşme

CHP heyeti, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyeti ağırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, vatandaşın sorunların çözümünün yanı sıra birleştirici bir dile hasret kaldığını dile getirdi.

Kaderli de deprem nedeniyle hüzünlü bir bayram süreci yaşandığını belirterek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi ziyarette bulundu

CHP heyeti, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu başkanlığındaki heyetle de bayramlaştı.

Karabıyık, Türkiye Değişim Partisinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Seçim sürecinin iyi gittiğini ve yoğun çalıştıklarını dile getiren Karabıyık, sevgi diliyle bu süreci yürüttüklerini belirtti.

Hatipağaoğlu da seçim sonucunun ülke için hayırlı olmasını diledi.

Memleket Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri de CHP'ye ayrı ayrı bayram ziyaretinde bulundu.