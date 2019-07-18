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Siyasi partilerden ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları telin etti.

Siyasi partilerden ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi
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TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir." ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: AA

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