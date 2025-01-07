Siyasi partilerin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti üye sayıları! (Siyasi parti sayısı)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki siyasi partiler ile üye sayılarına ilişkin verilerini güncelledi.

Buna göre 168 siyasi parti faaliyette. AK Parti 11 milyon 135 bin 306'la üye sayısında ilk sırada. CHP, 1 milyon 531 bin 944 üyeyle ikinci sırada yer alıyor.

MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi üye sayısı

MHP'nin 495 bin 447, İYİ Parti'nin 412 bin 744, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 14 bin 741, Saadet Partisi'nin 232 bin 928 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 622 bin 847 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 326 bin 54, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 134 bin 25, Büyük Birlik Partisi'nin ise 111 bin 7 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı da 14 bin 539.

Partilerin üye sayıları

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anavatan Partisi 23 bin 661, Gelecek Partisi 64 bin 389, Memleket Partisi 55 bin 554, Türkiye İşçi Partisi 44 bin 72, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 208, Vatan Partisi 13 bin 323, Zafer Partisi 71 bin 732, Demokratik Sol Parti 24 bin 230, Hür Dava Partisi 14 bin 858, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 129.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ayının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.