Siyasiler sandık başında

Chp Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, memleketi Kahramanmaraşta Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda oyunu kullandı. Onikişubat ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesinde sandıkları gezerek görevlilere kolaylıklar dileyen Öztunç, 2474 numaralı sandıkta oy kullandı.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Uçar, İstanbul'da

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Sultangazi'de bulunan Gazi İlkokulu'nda kullandı. AA'nın haberine göre, beraberinde bazı partililerle Gazi Mahallesi'ndeki okula gelen Uçar, kayıtlı olduğu 1359 numaralı sandıkta oy verdi.

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan Ankara'da

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oyunu Bilkent Emlak Bankası İlkokulu’nda kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyunu kullandı. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 08.50 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da

Oyunu 2102 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ataşehir'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ile oyunu TEB Ataşehir Ortaokulu’nda kullandı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oyunu kullandı.