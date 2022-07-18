Siyasiler yazı tam kadro sahada geçirecek

Canan SAKARYA/ANKARA

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte siyasiler sahaya iniyor. Bir yıldan az zaman kalan seçimler için bu yaz liderler ve kurmayları tam kadro sahada olacaklar. Mitingler, açılışlar, salon toplantıları, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve çiftçi ziyaretleriyle vatandaşla bir araya gelecek olan siyasi partileri yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor. Meclisin kapalı olması nedeniyle milletvekilleri çalışmalarını seçim bölgelerine kaydıracak.

AK Parti’de hedef 23 milyon üye

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında 23 milyon üye talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz mevsiminin en verimli şekilde değerlendirilmesini, 81 ilde 85 milyon vatandaşın her birine ulaşarak her vatandaşın gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar teşkilatlardan sahada olmalarını istedi. Meclisin kapanmasıyla birlikte seçim bölgelerine dağılan AK Parti milletvekillerinin gündeminde ekonomi olacak. Enfl asyonla mücadele, asgari ücret, emekli ve çalışanların maaşlarındaki artışlar ve Meclisin açılmasıyla birlikte EYT’liler, sözleşmeli personelin kadroya alınması başta olmak üzere yapılacak yeni iyileştirmeleri vatandaşa anlatacaklar.

CHP her hafta bir ilde toplanacak

CHP, salı günleri Meclis’te yaptığı grup toplantılarını yaz aylarında farklı illere taşıyacak. Ağustos ayında başlayacak ve ekim ayına kadar her hafta salı günü 13.30’da bir ilde yapılacak olan grup toplantılarının 2 Ağustos’ta Ağrı’dan başlaması bekleniyor. CHP yaz aylarında oy oranının düşük olduğu illere yoğunlaşacak. CHP’nin Ekonomi, Esnaf, Doğu, Karadeniz ve İç Anadolu Masaları da sahada olacak. Milletin Sesi mitingleri de yaz aylarında devam edecek. 24 Temmuz’da Balıkesir mitingi yapılacak. Bu mitinglerde toplumun çeşitli kesimlerinden vatandaşlar kürsüye çıkarak sorunlarını anlatacak. 3 Temmuz’da 5. Olağan Kongresi’ni yaparak Eş Genel Başkanlıklara Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı yeniden seçen HDP de, yeni parti yönetiminin belirlenmesiyle birlikte sahaya inecek.

İYİ Parti, Deva ve Gelecek…

Ocak 2020 tarihinde başladığı Türkiye turu kapsamında 81 il ziyaretini tamamlayan ve ikinci turuna başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaz aylarında yine il il, ilçe ilçe dolaşarak sahada olacak. Aylardır devam eden temposunu düşürmeden yaz aylarında vatandaşla buluşmayı sürdürecek olan Akşener’in bayram sonrası Karadeniz’e gitmesi planlanıyor.

İl mitingini Gaziantep, ikinci mitingini Düzce’de yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yaz aylarında miting yaptığı il sayısının 8’e ulaşması bekleniyor. Babacan’ın da bayram sonrası Karadeniz programı bulunuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da il ziyaretlerini yaz aylarında da sürdürecek, kurmaylarıyla birlikte saha çalışmalarını hızlandıracak.