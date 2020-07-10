Siyasilerden Ayasofya açıklaması

10 Temmuz 2020

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzalamasının ardından çok sayıda siyasi sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

Şentop: Milletimizin gönlündeki bir hasret sona ermiştir

TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili, "Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştı. Bir hedef olarak, bir hayal olarak, bir rüya olarak yer almıştı. 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganı bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşakların en önemli sloganlarından birisiydi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Ayasofya' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararını paylaşarak, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun.‬ Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. ‪Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun." dedi.

Bahçeli: Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir. İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Bu karara vesile olanlara gönülden müteşekkiriz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Hamdolsun. Bu karara vesile olanlara gönülden müteşekkiriz. İstanbul’da fethin tek sembolüne, Fatih'e ve fethin şerefli askerlerine borcumuzu ödedik. Şimdi sıra fethin ruhuna ve Şehr-i İstanbul'a karşı mesuliyetlerimize sadakatte." açıklamasında bulundu.

Karamollaoğlu: Danıştay'ın Ayasofya kararını takdirle karşılıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yönündeki Danıştay kararını takdirle karşıladığını ifade etti.

Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını değerlendirdi.

Ayasofya konusunu gündeme getiren başta merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan olmak üzere yarım asırdır mücadele eden herkese teşekkür ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır."

Bakan Pakdemirli: Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat'taki bir otelde gerçekleştirilen Sektör Buluşması Toplantısı'nda, Danıştayın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması yönünde karar aldığını söyledi.

Ayasofya'nın müze olması yönündeki 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini dile getiren Pakdemirli, "Zaten orada ibadete açılan bir kısım vardı ama oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımı

-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor." ifadeleri yer aldı.

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