Siyasilerden terör saldırısına ilişkin açıklama!

Saldırıya ilişkin siyasilerden gelen mesajlar şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m.

Meral Akşener: Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın...

Özgür Özel: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan terörist saldırıyı lanetliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum.

Ekrem İmamoğlu: Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz.

Mansur Yavaş: Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Bakanlardan tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş: Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ankara'da İçişleri Bakanlığımız önünde, hain teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle mücadelemizde kararlıyız ve sonuna kadar sürdüreceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Ülkemizin birliğini beraberliğini hedef alan bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz; teröre, terör odaklarına asla geçit vermeyeceğiz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğümüz önünde teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda yaralanan kahraman polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hain saldırılara ve teröre devletimiz hiçbir surette geçit vermeyecektir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde alçakça gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Rabb'im ülkemize, devletimize ve milletimize zeval vermesin.