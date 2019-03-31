Siyasilerin sandık sonuçları

31 Mart 2019

Buna göre, sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımlarda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy verdiği Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1326 numaralı sandıktaki oy dağılımı netleşti.

Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş aldı.

285 seçmenin oy kullandığı sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yavaş'a 228, AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'ye 52, TKP'nin adayı Fatma Korur'a 1 oy çıktı. Kullanılan oyların 4'ü ise geçersiz sayıldı.

Kılıçdaroğlu'nun sandığından Yavaş çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği sandıkta en fazla oyu, Yavaş aldı.

Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullandığı Arjantin İlkokulu'ndaki 4202 numaralı sandıktan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 226, AK Parti'ye 68, Saadet Partisi'ne 4, Türkiye Komünist Partisi'ne 2, Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi'ne birer oy çıktı.

305 kişinin oy kullandığı sandıktaki 3 oy da geçersiz sayıldı.

Yavaş'ın sandığından CHP birinci çıktı

Yavaş'ın oyunu kullandığı Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'ndeki 4297 numaralı sandıkta CHP birinci çıktı.

Mansur Yavaş ve ailesinin oy kullandığı 340 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayıma göre, kullanılan 300 oydan 296'si geçerli sayıldı.

Sandıktan, CHP'ye 201, AK Parti'ye 87, Saadet Partisi'ne 8 ve geçersiz 4 oy çıkarken, 40 kişi de oy kullanmadı.

Destici'nin oy kullandığı sandıktan AK Parti birinci çıktı

Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz'ın oy kullandığı Ayten-Şaban Diri İlkokulu 4392 numaralı sandıkta oy sayımı tamamlandı.

Sandıkta kayıtlı 342 seçmeden 292'si oy kullandı. 5 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan büyükşehir belediye başkanlığı için çıkan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

CHP: 247, AK Parti: 32, DSP: 4, SP: 3, Türkiye Komünist Partisi: 1

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin oy kullandığı Keçiören'deki Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 3226 numaralı sandıktan çıkan 307 oydan 15'si geçersiz sayıldı.

Sandıktan AK Parti'ye 146, CHP'ye 132, Saadet Partisi'ne 9, Bağımsız Türkiye Partisi'ne 3, Vatan Partisi'ne ise 2 oy çıktı.

BBP, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'da aday çıkarmama kararı almıştı.

Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde 1075 nolu sandıkta 342 kayıtlı seçmenden 273'ü oy kullandı.

7 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

CHP: 224, AK Parti: 30, Türkiye Komünist Partisi: 6, SP: 4, Demokratik Sol Partisi: 1, Vatan Partisi: 1