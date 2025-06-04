'Slime'da toksik ağır metal tespiti: Bakanlık uyardı!

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yeni markalar bir bir ifşa edildi. Denetimlerde özellikle oyuncaklarda kullanılan riskli maddeler dikkat çekti.

Oyuncakta arsenik, bor, kurşun

Bakanlık bazı ürünlerin toplatılmasına karar verirken, GÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, "Baba" markalı slime oldu. Ürünün laboratuvar analizlerinde arsenik, bor, kurşun gibi toksik ağır metaller içerdiği tespit edildi.

Çocuk giyim ürünleri ile bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. Bakanlık tüketicilerin ve velilerin bu tarz ürünler konusunda dikkatli olmalarını istedi.