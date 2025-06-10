Rock ve Funk müziğin öncülerinden "Sly and the Family Stone" adlı grubun solisti Sly Stone'un 82 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, gerçek adı Sylvester Stewart olan sanatçının ailesi şarkıcının vefatına ilişkin açıklama yaptı.

Kariyerine 1960'larda ABD'nin San Francisco şehrinde DJ olarak başlayan Stone'un "gerçek bir öncü" olarak nitelendirildiği açıklamada, "İkonik şarkıları dünyada silinmez izler bıraktı ve etkisi halen tartışmasız şekilde hissediliyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sahne adı Sly Stone olan Stewart'ın uzun süredir mücadele ettiği KOAH ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle 82 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ailesi, Stone'un hayat hikayesine dayanan bir senaryoyu kısa süre önce tamamladığını ve projenin ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını da duyurdu.

2005 Grammy Ödülleri'nde sahneye dönmüştü

Stone'un kardeşinin de yer aldığı grup, 1967'de yayımladığı "Dance to the Music" isimli şarkıyla Billboard Pop Singles listesinde 8'inci sıraya kadar yükselmişti.

Daha sonra, anlaşmazlıklar ve uyuşturucu sorunları nedeniyle zorluklar yaşayan grup 1970'lerde faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Sly Stone, 2005 Grammy Ödülleri'nde sahneye dönerek hayranlarıyla bir araya gelmişti.