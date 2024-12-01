SMO'dan PKK/YPG'ye karşı 'Özgürlük Şafağı Operasyonu'

Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu rejim karşıtı silahlı grupların, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.

Suriye rejim güçleri PKK/YPG'den destek istedi

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları kaybetmesinin ardından Suriye rejim güçleri, terör örgütü PKK/YPG'den destek istedi ve bu durum PKK/YPG'ye alan açtı.

Suriye rejiminin, kontrolü altındaki toprakları, Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahların bölgeye sevk edilmeye başlandı.

Terör koridoru için harekete geçtiler

Terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye rejim güçleri, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu, ancak bu plan SMO tarafından bozuldu.

Özgürlük Şafağı Operasyonu başladı

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen terör örgütünün bu adımını fark eden SMO gruplarının, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı ve hızla sahaya girdi.

Güvenlik kaynaklarına göre, SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

SMO askerleri, Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti.