SNCF'ye izinsiz giren kişi gözaltına alındı

Oissel kasabasında görev yapan bir makinist, 28 Temmuz'da Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF'e ait bir tesiste elektrik dolabının yakınlarında birkaç kişiyi gördüğünü polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, arabasında demir yollarına zarar verebilecek malzemelere ve çok sayıda sprey boyaya ulaşılan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin kundaklama olaylarıyla ilgisi olmadığı anlaşıldı

​​​​​​​Rouen Savcılığı, SNCF'in olay yerinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Resmi makamlar, gözaltına alınan şüphelinin 26 Temmuz'da tren hatlarına yönelik kundaklamalarla bağlantısı olmadığını açıkladı.

26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatlarındaki kablolar yakılarak kundaklanmıştı. Vergigny'deki tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti. Tren hatlarındaki aksamalardan yaklaşık 800 bin yolcu etkilenmişti.

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, dün Paris'e ulaşım sağlayan yüksek hızlı tren hatlarının etkilendiği sabotaj girişiminin ardından iki gündür yürütülen onarım çalışmalarının nihayete erdiğini açıklamıştı.