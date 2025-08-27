SOCAR raporu yayımlandı: Her 1 birim yatırıma 3 birim sosyal fayda

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, 2020-2024 yılları arasında hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal etkilerini analiz eden Sosyal Etki Raporu'nu yayımladı. Şirket, sosyal sorumluluğu yalnızca bir yükümlülük değil, aynı zamanda stratejik bir değer üretme aracı olarak görüyor. Bu anlayış doğrultusunda gönüllülük esaslı projeleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle entegre şekilde tasarlayarak sosyal etkisini her geçen gün derinleştiriyor. Beş yıllık dönemde çevre, sağlık, afet, eğitim ve gönüllülük gibi alanlarda onlarca proje ve destek faaliyeti hayata geçirilerek toplumsal etki alanı genişletildi.

1 birimlik yatırıma yaklaşık 3 birimlik sosyal değer yaratıldı

Raporda yer alan Sosyal Getiri Analizi (SROI) sonuçları, SOCAR Türkiye'nin sosyal yatırımlarının ne denli güçlü bir etki yarattığını sayısal verilerle ortaya koyuyor. Analize göre, yapılan her 1 birimlik yatırım karşılığında yaklaşık 3 birimlik sosyal değer yaratıldı. Özellikle Aliağa bölgesinde yürütülen gönüllülük çalışmaları ve spor projeleri, bölge halkı üzerinde anlamlı ve ölçülebilir bir dönüşüm yarattı.

Eğitim alanında; özellikle kız çocuklarının desteklenmesinden okul ve kütüphane yardımlarına, teknik ve mesleki eğitim programlarından dijital araç desteğine kadar pek çok faaliyet yürütülürken, bu projelerde 15 farklı sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yapıldı. Çevre alanında ise 400 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu, 16 parkın bakımı gerçekleştirildi ve kıyı temizlikleri düzenlendi.

Afet alanında, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında SOCAR Türkiye Gönüllüleri sahada aktif rol aldı. Şirket tarafından gerçekleştirilen ayni ve nakdi desteklerin yanı sıra çalışanlardan oluşan gönüllüler de bağışlarıyla destek sağladı. Sağlık alanında ise Aliağa Devlet Hastanesi'ne yönelik yapılan kapasite artırımı ve yeni yanık ünitesinin kurulması, bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Raporun önemli çıktılarından biri, SOCAR Türkiye Gönüllüleri'nin sosyal etkiyi nasıl büyüttüğüne dair elde edilen veriler oldu. Gönüllülerin yüzde 91'i duygusal iyi oluş hallerinde artış yaşadıklarını, yüzde 90'ı toplumsal ve çevresel konularda farkındalıklarının yükseldiğini, yüzde 81'i ise profesyonel ve sosyal becerilerinin geliştiğini ifade etti. Bu bulgular, gönüllülüğün sadece topluma değil, bireylere de güçlü geri dönüşler sağladığını ortaya koyuyor.

Aliağa'da yürütülen Petkim Spor Kulübü spor okulları ve yaz etkinlikleri, sosyal katılım ve aidiyet duygusunu pekiştirirken; çocukların yüzde 92'sinde kişisel ve sosyal, yüzde 86'sında ise zihinsel ve fiziksel gelişim sağladı. Veliler arasında yapılan değerlendirmeler; spora olan ilginin artması, aile içi spor alışkanlıklarının gelişmesi ve genel yaşam kalitesinde pozitif bir değişim yaşandığını ortaya koydu. Velilerin yüzde 88'i, bu faaliyetlerin refah seviyelerini olumlu etkilediğini ifade etti.

Raporun genel bulguları, SOCAR Türkiye'nin toplumsal fayda yaratma yaklaşımını güçlendiren önemli çıktılar sunuyor. "Önce İnsan" değerini tüm faaliyetlerinin merkezine alan şirket, sosyal etkiyi yalnızca bir sonuç değil, sürdürülebilir kalkınma yolunda stratejik bir unsur olarak konumlandırıyor. Bu anlayışla, bireylerin hayatlarına dokunan, toplumu güçlendiren ve uzun vadeli fayda sağlayan projelere yatırım yapmayı sürdürüyor.