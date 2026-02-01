Soğuk dalga geliyor: İstanbul ve Trakya’da kar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son değerlendirmelerinde batı illerinde yağışların etkisini artıracağını bildirdi. Trakya’dan gelen soğuk hava dalgasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bugün karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışların, yarın kara dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul’da pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. AKOM’un son raporuna göre, pazartesi sabahından itibaren megakentte hava sıcaklıkları hızla düşecek. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir’de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği belirtildi.

Valilikten kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, 3 Şubat Salı günü kentte en düşük sıcaklığın 2 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olabileceğini açıkladı. Valilik, kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

MGM tahminlerine göre yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda kuvvetli, Muğla, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın batısında çok kuvvetli, Aydın’ın batı ilçeleri ile İzmir’in batısında ise yer yer şiddetli olması bekleniyor.

13 il için uyarı

Meteoroloji, İzmir ve Aydın için turuncu, Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yayımladı.

İzmir’de sel ve heyelan riski

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, İzmir’e özel uyarı yaptı. Kentin doğusunda kuvvetli, batısında ise aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum risklerine karşı dikkatli olunması istendi. Yağışların pazartesi günü saat 06.00’ya kadar etkili olması öngörülüyor.

Bazı kentlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Kırklareli: 2 / 4 derece

İstanbul: 5 / 8 derece

Denizli: 7 / 20 derece

İzmir: 10 / 16 derece

Adana: 11 / 19 derece

Ankara: 4 / 13 derece

Samsun: 9 / 11 derece

Erzurum: -2 / 4 derece

Malatya: 3 / 10 derece

Kars: -4 / 1 derece

Diyarbakır: 5 / 14 derece

Gaziantep: 5 / 13 derece