Soğuk günler kapıda! O bölgeye kar geliyor... (İstanbul, Ankara, İzmir 3-9 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 3-9 Şubat tarihlerinde hava sıcaklıklarının normalin altında seyredeceğini açıkladı.

Buna göre hava sıcaklıkları 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde azalacak. 5 Şubat'tan sonra ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu (Kar gelecek mi)

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Gelecek hafta İstanbul'da en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak. Ankara'da hava sıcaklığı 0 ila 3, İzmir'de ise 4 ila 9 derece arasında değişecek.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yaışı beklenirken, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.