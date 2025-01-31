Soğuk günler kapıda! O bölgeye kar geliyor... (İstanbul, Ankara, İzmir 3-9 Şubat hava durumu)
Türkiye'de yurt genelinde 3-9 Şubat tarihlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hangi bölgelerde hava sıcaklığının ne kadar düşeceğini açıklarken, kar yağışının da beklendiği belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumu da belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 3-9 Şubat tarihlerinde hava sıcaklıklarının normalin altında seyredeceğini açıkladı.
Buna göre hava sıcaklıkları 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde azalacak. 5 Şubat'tan sonra ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu (Kar gelecek mi)
Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Gelecek hafta İstanbul'da en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak. Ankara'da hava sıcaklığı 0 ila 3, İzmir'de ise 4 ila 9 derece arasında değişecek.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yaışı beklenirken, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.