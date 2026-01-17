Soğuk hava dalgası geliyor: Meteoroloji kar ve fırtına için uyardı! 17 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkileyen yeni hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, birçok bölgede yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Kuvvetli yağışın etkili olacağı şehirler

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli görülecek. Marmara’nın kuzeydoğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Kırklareli’nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Buzlanma, don, pus ve sis uyarısı

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman 40–60 kilometre/saat hızla esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis olaylarının etkili olacağı belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve çığ riski nedeniyle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.