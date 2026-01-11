Soğuk hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar sert düşecek, kar kapıda

MGM’ye göre Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte fırtına ve sağanak yağışlar yerini kar yağışına bırakacak.

Yapılan tahminlere göre halen birçok bölgede çatı uçmalarına, ağaç ve direk devrilmelerine yol açan kuvvetli fırtına bugün de etkisini sürdürecek. Akşam saatlerinden sonra özellikle batı kesimlerde sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte yağışın karla karışık yağmur ve kara dönmesi öngörülüyor.

İstanbul ve Trakya’da kar bekleniyor

Kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkili olduğu İstanbul’da, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor. Kar yağışının pazartesi ve salı günleri kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Trakya, Çanakkale ile iç ve doğu bölgelerde de kar yağışı öngörülüyor.

Don ve çığ riski sürüyor

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

68 il için uyarı

MGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm iller için sarı kodlu uyarı yayımladı. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında saatte 50-80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Kırklareli 3-4 derece, İstanbul 8-9 derece, Denizli 10-12 derece, İzmir 11-16 derece, Adana 7-12 derece, Ankara 3-7 derece, Samsun 12-19 derece, Erzurum -13/1 derece, Malatya -8/2 derece, Kars -15/1 derece, Diyarbakır -8/3 derece, Gaziantep 1/4 derece.