Soğuk hava ve kar geliyor! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, Bu hafta hava nasıl olacak? 23 Kasım hava durumu

Türkiye, bu haftadan itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları Pazartesi günü batı bölgelerden başlayarak 4 ila 8 derece azalacak ve mevsim normalleri civarına inecek.

İç kesimlerde kar yağışı, kıyılarda sağanaklar bekleniyor

Yeni hava sistemiyle birlikte, ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli yağış türleri görülecek. Özellikle İç Anadolu'nun yüksek noktalarında, Doğu Anadolu'nun büyük kısmında ve Karadeniz'in iç bölgelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve hafif kar yağışları bekleniyor. Hafta ortasına doğru bu sıcaklık düşüşünün ülke genelinde etkisini göstermesi öngörülüyor.

Öte yandan, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı şeritlerinde hafta boyunca yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Yetkililer, özellikle Pazartesi, Salı ve Cumartesi günlerinde batı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar görülebileceği konusunda uyarıyor.

Doğu Anadolu'nun en doğu kesimlerinde ise Çarşamba günü kar yağışının daha belirgin ve yoğun hale gelmesi bekleniyor.