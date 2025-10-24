Soğuk Savaş davasında karar çıktı
YouTube'da yayınlanan 'Soğuk Savaş' adlı programda yapılan şakanın ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine hükmetti.
YouTube üzerinden yayınlanan ve mizah içerikli programlarında yaptıkları şaka nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması ile tutuklanarak haklarında 4,5 yıl hapis istenen Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün ikinci duruşmasında karar çıktı.
Hakimden tahliye kararı
Mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Soydemir ve Akgündüz tahliye olacak.