Soğuk Savaş Programı Soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıktı.