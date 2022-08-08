Söğütlüçeşme'ye AVM iddiası: Fıratcan İnşaat'tan açıklama

İstanbul Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda çevre düzenlemesi kapsamında ağaçtan arındırıldığı ve yeni bir AVM yapılacağı iddia edildi. Çalışmayı yapan Fıratcan İnşaat ise bu iddiaları reddetti.

Fıratcan İnşaat'tan 'Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi' ile ilgili yapılan açıklamada, Söğütlüçeşme’ye bir alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı ve 250 ağacın kesildiği iddiaları reddedilirken, viyadüklerin altlarına yeme-içme ve kültür-sanat alanları yapılacağı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” projesinin ilk etabı, ilave bir viyadük yapılması işidir. Aynı zamanda mevcut viyadüklerin iyileştirilmesi, deprem güvenliği açısından güçlendirilmesi ve zeminde temellerinin sağlamlaştırılması çalışmaları yapılacaktır. Mevcut viyadükler Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray sefer sayılarının artırılmasına yetmediği gibi yolcu güvenliği açısından da zaman zaman olumsuzluklara neden olmaktadır. Yüksek Hızlı tren sefer sayılarının ve Marmaray seferlerinin daha sık ve güvenli yapılabilmesi için inşa edilecek olan yeni viyadük projesi ve mevcut viyadüklerin güçlendirilmesi işi yaklaşık olarak 1 yıl içinde tamamlanmak üzere planlanmıştır. Söğütlüçeşme İstasyonu viyadükleri, Haydarpaşa Garının kullanımı halinde de gerekli olan bir ihtiyaçtır. Projenin ikinci etabında ise, yıllardır yaya girişinin bulunmadığı, izbe, atıl, denetim dışında kalan bir alan olarak güvenlik riski oluşturan viyadüklerin alt bölümlerinde giriş-çıkışın serbestçe yapılabildiği, tek katlı yiyecek-içecek ve Avrupa’daki benzer kentlerde bulunan sosyal ve kültür alanları kadar kaliteli bir mekân kazandırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Çalışamaların yapılacağı alanda 415 ağacın bulunduğu belirtilen açıklamada, "İnşaat alanı içerisinde yer alan yeşil örtü ve ağaçlar konusunda Çevre Etki Değerleme (ÇED) Başvurusu döneminde 18 Şubat 2022 tarihinde görevli Orman Mühendisleri tarafından “Ağaç Rölöve Planı / Teknik Raporu” hazırlanmıştır. Rapora göre çalışmaların yapılacağı alanda 415 ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların bazıları kurumuş, sağlıksız, istilacı ve taşınması mümkün olmayan türler olarak değerlendirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alanda “Aday Anıt Ağaç” veya “Anıt Ağaç” niteliklerine sahip ağaç bulunmadığı görüşü de alınmıştır. Ağaçların büyük bir bölümünün yerinde korunacağı çalışmalar kapsamında, tüm ilgili makamlardan gerekli izinler alınarak, Türkiye’de ilk sayılabilecek bir uygulama ile yeni yapılacak viyadük ayaklarına denk gelen yaklaşık 100 ağaç modern taşıma koşullarıyla, özenli bir şekilde proje alanı içerisinde belirlenen kısımlara taşınmıştır. Taşınan bu ağaçların, görevli peyzaj mimarları gözetiminde bakımları günlük olarak yapılmaktadır. Gelecek günlerde de sağlıklı ağaçların bir taraftan taşınmasına aynı şekilde devam edilirken, projenin bitirilme aşamasında İstanbul’un kent ve bölge dokusuna uygun olarak her biri en az 3-4 metre boyunda Akçaağaç, Dişbudak, Sakız, Erguvan, Akasya, Fıstıkçamı, Sedir, Servi türlerinden en az 350 ağaç daha dikilecektir" denildi.

Şirket, 10 Şubat 2022 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan projenin ruhsatlarının alındığını da bildirdi.