Şok diyete ve ek gıdalara kanmayın, bilime inanın!
Ülker Ailesi’nin toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 2009'da kurduğu Sabri Ülker Vakfı, Lozan'da düzenlenen 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı’nda “Bilgi Kirliliği İle Nasıl Mücadele Etmeli?” başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı...
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