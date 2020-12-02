Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
AA
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Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, COVID-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.