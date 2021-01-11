Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 35 bin 544 kişiye ceza uygulandı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 35 bin 544 kişiye adli ve işdari işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının 6’ncısının 4-11 Ocak tarihleri arasında yapıldığı belirtilerek, “4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.” denildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirlerle vaka sayısında düşüşün devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.” ifadeleri kullanıldı.