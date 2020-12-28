Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 bin 591 kişiye ceza

Kesintisiz 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 bin 591 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlandığı belirtilerek, “Dördüncüsünü uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.” denildi.

Açıklamada, “21 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 25 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.” ifadeleri kullanıldı.