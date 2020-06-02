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"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmemeli"

Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmeyeceği uyarısında bulunarak, ''Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz.'' dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmemeli
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmeyeceğini dile getirerek, ''Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz.'' uyarısında bulundu.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tweet:

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