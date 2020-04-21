Sokağa çıkma yasağı bitince trafikte hareketlilik yaşanıyor

21 Nisan 2020

Navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, geçen iki hafta sonu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından meydana gelen trafik verilerini analiz etti. Her iki hafta sonunda ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında pazartesi günlerinin ilk saatlerinde trafikte önemli bir hareketlilik gözlemleyen Yandex Navigasyon, elde ettiği verileri karşılaştırdı.

Yandex Navigasyon’un analizine göre sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunun ardından 13 Nisan Pazartesi gününün başladığı gecenin ilk saati 00.00 - 01.00 arasında, navigasyonun kullanımı bir önceki pazartesi günü aynı saat aralığına göre yüzde 56 arttı. Bu oran, 20 Nisan Pazartesi gününün ilk saatinde ise yüzde 51 artış gösterdi. 13 Nisan Pazartesi gününe genel olarak bakıldığında ise Yandex Navigasyon uygulamasının kullanımında bir önceki Pazartesi gününe (6 Nisan) göre ortalama yüzde 12 artış kaydedildi. Kullanıcılar 20 Nisan Pazartesi günü, 6 Nisan Pazartesiye göre ortalama yüzde 21 oranında daha çok trafiğe çıktı.

Katedilen kilometrede %25 arttı

Yandex Navigasyon geçtiğimiz 3 haftalık süreçte Pazartesi günlerinin verilerini mercek altına alırken, kullanıcılar tarafından kat edilen yolun kilometre bazında uzunluğunu da karşılaştırdı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunun ardından 13 Nisan Pazartesi günü, 6 Nisan Pazartesi gününe göre katedilen kilometrede yüzde 25'lik bir artış gözlemlendi. 20 Nisan'da ise katedilen kilometre uzunluğundaki artış oranı 2 hafta öncesine göre yüzde 42 olarak gerçekleşti.