Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle uygulamaya geçen sokağa çıkma yasağı uygulaması konusunda atılacak adımlar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kabine toplantısının sokağa çıkma yasağı konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının belirli kriterlerin oluşması halinde kaldırılabileceğini açıkladı.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasının illerdeki vaka sayıları, aşılama gibi kriterlerle aşamalı olarak azaltılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir." dedi.

Türkiye'nin küresel salgın krizini başarıyla yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, "Biraz daha sabrederek bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nasıl devam edecek?

Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanıyor. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.