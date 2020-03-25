'Sokağa çıkma yasağı' tartışmalarına ilişkin açıklama

25 Mart 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir." açıklamasında bulundu.

Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirten Soylu, şehir içi trafik yoğunluğunda da 15 büyükşehirde düşüşün yüzde 65 olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, "Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

"Sosyal mesafe koronavirüse karşı alınacak en kritik önlemlerden"

Kaynak: AA