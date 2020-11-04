Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yeni koronavirüs tedbirleri

04 Kasım 2020

Reuters üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasının tekrar gündeme gelebileceğini iddi etmişti. Sokağa çıkma yasağı iddiasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geleceğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtmişti.

Yeni tedbirler alındı

Sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması gibi bir uygulamaya gidilmezken, Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrasında bir takım yeni tedbir alındı. Koronavirüs tedbirlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceğini duyurdu. Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimlerin artacağını belirten Erdoğan, " Türkiye, bazı şehirlerimizde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Günlük hasta sayımız her bakımdan yönetilebilir seviyededir" şeklinde konuştu.

Yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının da teşvik edileceğini belirtti.

Son dönemin en çok merak edilen konularından olan yüz yüze eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda salgının seyrine göre değerlendirme yapılacağını, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların ise bahar aylarından itibaren vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

KORONAVİRÜS GENELGESİ YAYIMLANDI