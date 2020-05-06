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Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu

Hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu
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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgeye göre, "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar açık olacak.

Kaynak: AA

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